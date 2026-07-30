Mendoza: La DGE suspendió las clases por el viento Zonda este viernes 31 de julio ¿en qué zonas?

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales durante el turno mañana de este viernes 31 de julio en varios departamentos de Mendoza debido a la alerta por viento Zonda emitida por los organismos meteorológicos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales del turno mañana de este viernes 31 de julio en gran parte de Mendoza como medida preventiva ante la alerta por viento Zonda. La decisión alcanza a escuelas de todos los niveles del Gran Mendoza, el Valle de Uco, Lavalle, San Rafael y Malargüe, donde las actividades se desarrollarán de manera virtual a través de Escuela Digital Mendoza, mientras que el resto de la provincia mantendrá el dictado normal de clases.

La medida fue adoptada de forma preventiva tras las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de Defensa Civil, que anticipan la llegada de fuertes ráfagas de viento Zonda en distintos sectores de la provincia.

En qué departamentos de Mendoza se suspendieron las clases este viernes 31 de julio

La DGE confirmó que la suspensión de las clases presenciales alcanza a todos los niveles y modalidades educativas de los siguientes departamentos:

Gran Mendoza: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo.

Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo. Valle de Uco: Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Lavalle.

San Rafael.

Malargüe.

En estas localidades, las actividades deberán desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma oficial Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica sin exponer a estudiantes, docentes y personal escolar a las condiciones climáticas previstas.

Dónde sí habrá clases normales este viernes

La resolución de la Dirección General de Escuelas establece que el resto de la provincia mantendrá el dictado habitual de clases. En consecuencia, el servicio educativo se desarrollará con normalidad en:

Zona Este: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. General Alvear.

Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no existen condiciones meteorológicas que justifiquen modificaciones en esas jurisdicciones.

Cómo continuará el tiempo en Mendoza

Los pronósticos anticipan que el viento Zonda afectará especialmente al Gran Mendoza, el Valle de Uco, la precordillera y el sur provincial durante la jornada del viernes.

Posteriormente, se espera el ingreso de un frente frío, que provocará un cambio en la dirección del viento hacia el sur y un marcado descenso de la temperatura durante la tarde y la noche, dando paso a un fin de semana considerablemente más fresco.