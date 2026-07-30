Viento Zonda en Mendoza: a qué hora comenzarán las ráfagas en el Gran Mendoza y qué zonas serán las más afectadas

El pronóstico anticipa que el viento Zonda comenzará a intensificarse en la cordillera durante la noche de este jueves y podría descender al Gran Mendoza entre la madrugada y la mañana del viernes. Luego ingresará un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura.

El viento Zonda volverá a modificar las condiciones meteorológicas en Mendoza durante las próximas horas. De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno comenzará a sentirse primero en la cordillera y la precordillera, aunque existe una alta probabilidad de que descienda al llano durante el viernes. Las ráfagas podrían superar los 45 kilómetros por hora en distintos sectores de la provincia y generar complicaciones tanto en la circulación como en las actividades al aire libre.

¿A qué hora llegará el viento Zonda al Gran Mendoza este viernes 31 de julio?

Según explicó el meteorólogo Fernando Jara, el fenómeno comenzará a desarrollarse en altura desde este jueves al mediodía, favoreciendo una disminución de la nubosidad y un ascenso de la temperatura.

Sin embargo, el momento de mayor atención será durante el viernes, cuando el viento Zonda comenzará a sentirse en superficie desde aproximadamente las 5 de la madrugada con intensidad débil.

Con el correr de las horas irá ganando fuerza y alcanzará intensidad moderada. En el Gran Mendoza, las mayores ráfagas se esperan entre las 13 y las 14, mientras que el fenómeno se mantendrá hasta alrededor de las 20.

Qué zonas estarán afectadas por el Zonda

El pronóstico indica que el fenómeno alcanzará diferentes regiones de la provincia. Las áreas previstas dentro del alerta incluyen:

Gran Mendoza

Precordillera

Valle de Uco

Zona Este

Malargüe

Sur del departamento de Malargüe

Las mayores intensidades se esperan en el Valle de Uco, la Zona Norte y la Zona Este, donde podrían registrarse velocidades promedio cercanas a 45 km/h, con ráfagas superiores.

Después del Zonda llegará un fuerte descenso de temperatura

Durante la tarde del viernes ingresará un frente frío que provocará la rotación del viento hacia el sur. Ese cambio comenzará alrededor de las 16 en la Zona Sur y llegará al Gran Mendoza y el norte provincial cerca de las 18, con ráfagas cercanas a 50 km/h.

A partir de ese momento comenzará un marcado descenso de la temperatura que se extenderá durante el fin de semana.

Cómo estará el tiempo el sábado en Mendoza

Tras el paso del viento Zonda, el sábado presentará un escenario completamente diferente. Se espera una jornada con viento del sur, abundante nubosidad y temperaturas considerablemente más bajas, con máximas que oscilarán entre 15 y 16 grados en el llano mendocino.

Las mínimas serán de aproximadamente 5 grados en gran parte de la provincia y de apenas 1 grado en Malargüe.

Durante el viernes se prevé la reactivación de un nuevo temporal de nieve, con precipitaciones intensas que comenzarán en el sector sur y se extenderán rápidamente al resto de la Alta Montaña.

Las nevadas continuarán durante toda la jornada y persistirán hasta las primeras horas del sábado. Luego de una breve mejora, las precipitaciones volverán a intensificarse durante la tarde del sábado, especialmente en los sectores sur y central de la cordillera.

El Servicio Meteorológico mantiene alertas para Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional continúa con alerta amarilla por viento Zonda para sectores del sur provincial, especialmente en Malargüe, además de una advertencia por nevadas para la cordillera del mismo departamento.