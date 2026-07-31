Zonda en Mendoza: suspenden las clases en toda la provincia durante la tarde de este viernes 31 de julio

La Dirección General de Escuelas ya suspendió las clases de este viernes por la mañana anticipando la jornada con fuertes ráfagas de viento caliente. Ahora decidió suspender a la tarde.

La Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases de este viernes 31 de julio por la tarde en toda la provincia por el viento Zonda. Este viernes se espera una jornada con fuerte presencia del viento caliente. Según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional pueden soplar ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en varios sectores de la provincia, incluido el Gran Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta Naranja por el viento Zonda. Durante la mañana de este viernes soplará viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Las clases se suspenden en toda la provincia

Las clases se suspenden en toda la provincia y en todas las modalidades. Los alumnos deben realizar tareas en modalidad de home.

Por la tarde asciende a Alerta Naranja:

Por la tarde, la provincia será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40-50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Las autoridades insistieron en que no solo el viento representa un riesgo, sino también otros factores asociados. “Hay que tener cuidado no solamente con el viento, sino también con el polvo en suspensión, porque hace tiempo que no llueve y eso puede afectar la visibilidad”, advirtió el funcionario.

“Recomendamos cuidado con árboles, ramas, cableado y cartelería, y tratar de no circular si no es necesario”, remarcó.

El Zonda también puede afectar la salud, especialmente en personas con patologías preexistentes. “Si hay enfermedades respiratorias, cardíacas o hipertensión, se recomienda no hacer ejercicio físico y reducir los riesgos ante este tipo de fenómeno”, señaló Burrieza.

Además, recordó que durante estos eventos suele haber baja de presión y aumento de temperatura.