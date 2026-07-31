Alerta Naranja por Zonda en Mendoza: vientos de hasta 80 km por hora

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que para este viernes se puede sentir con fuerza el viento caliente en toda la provincia. Las ráfagas serían fuertes en todo el territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que este viernes se vivirá una jornada intensa con relación al viento Zonda. Si bien las ráfagas podrían comenzar por la mañana, para la tarde hay Alerta Naranja y los vientos podrían ascender a los 80 kilómetros por hora.

Viento Zonda: ¿cómo sería la Alerta Amarilla

Durante la mañana de este viernes soplará viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Por la tarde asciende a Alerta Naranja:

Por la tarde, la provincia será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40-50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

¿Cómo estará el viernes 31-07-2026?

Este viernes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Viento zonda en el llano y la precordillera de intensidad moderada a fuerte. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 9°C

Sábado 01-08-2026

El sábado estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 10°C

Domingo 02-08-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C

Lunes 03-08-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. Nevadas en Malargue.

Máxima: 16°C | Mínima: 9°C