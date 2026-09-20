Zonda en Mendoza: qué zonas tendrán viento este domingo y a cuánto llegará la máxima

Mendoza tendrá este domingo una jornada cálida con presencia de viento Zonda en distintos sectores. También se esperan tormentas en el sudeste provincial y precipitaciones en la cordillera.

El sábado dejó en Mendoza una jornada cálida, con una máxima que rondó los 29°C. Para este domingo 20 de septiembre, el panorama continuará siendo cálido también con presencia de viento Zonda.

El cielo estará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y viento en la precordillera y en algunos sectores del llano.

Dónde se espera Zonda este domingo

El viento oeste alcanzará a la cordillera provincial, Gran Mendoza, Valle de Uco y la Zona Sur.

Además, hay probabilidad de Zonda en la precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras. También en sectores del llano de Malargüe, San Rafael, Valle de Uco, Las Heras, Lavalle y Gran Mendoza, además de Uspallata y Potrerillos.

En Malargüe, el Zonda podría intensificarse durante la tarde.

La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima será de 14°C.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes 21 de septiembre

Para el Día del Estudiante y el comienzo de la primavera se espera un descenso de la temperatura.

Estará parcialmente nublado con vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 12°C.

Martes 22

Poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 7°C.

Miércoles 23

Poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del este.

Máxima: 26°C | Mínima: 9°C.

Jueves 24

Algo nublado, ascenso de la temperatura y posibilidad de Zonda en precordillera y el llano.

Máxima: 31°C | Mínima: 13°C.