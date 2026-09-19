Tragedia en Mendoza: murió una niña de 12 años tras descompensarse frente a un colegio en Luján de Cuyo

Una niña de 12 años murió este viernes tras descompensarse frente al Colegio Santa María Goretti, en Luján de Cuyo. Había estado en el Hospital Notti junto a su madre y atravesaba un delicado cuadro de salud.

Una niña de 12 años murió este viernes cerca del mediodía luego de sufrir una descompensación frente al Colegio Santa María Goretti, en Luján de Cuyo. El episodio ocurrió en pleno horario escolar y la menor no era alumna de la institución.

Según fuentes policiales, la niña había concurrido junto a su madre al Hospital Notti para una consulta médica. La menor atravesaba un delicado cuadro de salud previo.

La niña encontraba con su madre cuando la menor se desplomó. Luego de que la niña cayera al suelo, transeúntes y personal docente del colegio se acercaron para asistirla y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Minutos después llegaron efectivos policiales y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes continuaron con las tareas de reanimación. Sin embargo, confirmaron el fallecimiento de la menor en el lugar.

El episodio ocurrió cerca del horario de salida de los estudiantes. Para preservar la escena y evitar la exposición de los alumnos, las autoridades del establecimiento reorganizaron el egreso y utilizaron otro sector del colegio.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Policía Científica, que realizaron las actuaciones correspondientes. El cuerpo de la niña fue retirado durante la tarde.