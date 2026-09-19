Mendoza: una mujer de 46 años murió tras caer a un canal y detuvieron a su expareja

La víctima tenía 46 años y fue rescatada durante la mañana de este sábado. Le practicaron RCP, pero los médicos confirmaron su fallecimiento. Su ex pareja de 49 años quedó a disposición de la Justicia.

Una mujer de 46 años murió este sábado por la mañana luego de caer a un canal en el distrito Santa María de Oro, en Rivadavia. La víctima fue rescatada por personal policial y bomberos, que le practicaron maniobras de reanimación, pero los médicos confirmaron su fallecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una mujer dentro de un cauce de agua en la zona de calle Galván y Costa Canal.

Según fuentes policiales, un vecino intentó auxiliarla aunque no logró sacarla del canal. Poco después llegaron efectivos de la Policía de Mendoza y personal de Bomberos Municipales de Rivadavia para realizar el rescate.

Los equipos de emergencia lograron localizar a la mujer y retirarla del agua. Una vez fuera del cauce, comenzaron a practicarle maniobras de RCP mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

A pesar de las tareas de reanimación, el profesional médico que arribó al lugar constató el fallecimiento de la víctima.

Tras el fallecimiento, personal de Policía Científica trabajó en el lugar. La investigación quedó en manos de la Justicia.

Horas después, efectivos de la Unidad Investigativa Rivadavia-Junín aprehendieron a la expareja de la víctima, un hombre de 49 años.

La medida busca determinar si el hombre tuvo alguna vinculación con el hecho.