Día del Estudiante en Mendoza: dónde estarán los controles este fin de semana

Unos 2.000 policías por turno participarán del operativo especial durante los festejos. Habrá controles de alcoholemia, inspecciones en fiestas, operativos en zonas turísticas y espacios verdes y vigilancia en los espejos de agua.

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un operativo especial por los festejos del Día del Estudiante y el inicio de la primavera. El despliegue comenzó el jueves y se reforzará durante el fin de semana, con presencia en zonas turísticas, espacios verdes, espejos de agua y otros lugares donde se espera una gran concentración de jóvenes.

El despliegue estará concentrado en Potrerillos, El Carrizal, Valle Grande y distintos puntos del Gran Mendoza, Valle de Uco, Este y Sur provincial. También habrá controles en espacios verdes, zonas recreativas y accesos a los principales puntos turísticos.

El director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Hernán Amat, informó que alrededor de 2.000 efectivos por turno estarán afectados al operativo en toda la provincia.

“Los controles van a ser exhaustivos en los principales lugares de concentración”, afirmó Amat.

Policía Vial realizará controles de alcoholemia y trabajará junto con los municipios que cuentan con áreas de tránsito. Además, las autoridades promoverán el uso del conductor designado para quienes concurran a los festejos en vehículos.

“Queremos que aquel que maneja no tome alcohol, que se cuide él, a las personas que lleva en el vehículo y a terceros”, señaló el funcionario.

Los operativos no se limitarán a las rutas y calles. En los principales lugares de concentración también se controlará el ingreso de bebidas alcohólicas. Según explicó Amat, cuando se detecten personas que trasladen grandes cantidades de alcohol, las bebidas serán secuestradas.

Además, se realizarán inspecciones para detectar fiestas que no cuenten con autorización. Hasta este viernes había 24 fiestas habilitadas para los festejos estudiantiles y de primavera: 17 en el Gran Mendoza, tres en el Este, tres en el Valle de Uco y una en el Sur.

La cantidad podía ampliarse durante la jornada si otros eventos completaban la documentación requerida.

Otro de los puntos centrales del operativo estará puesto en la prevención de incendios. El Plan Provincial de Manejo del Fuego reforzará los patrullajes en sectores con alta concurrencia, entre ellos el Pedemonte, Potrerillos y Cacheuta.

El coordinador del organismo, Diego Martí, recordó que solamente está permitido encender fuego en lugares habilitados, como campings y clubes. “Fuera de esos lugares no se va a permitir hacer fuego”, afirmó.

Los controles se realizarán mediante patrullajes terrestres y junto con la Policía de Mendoza y los municipios. Las multas por infracciones vinculadas al uso del fuego pueden alcanzar los $70 millones, además de las responsabilidades penales que puedan corresponder si una conducta provoca un incendio.

El operativo tendrá especial atención sobre las condiciones meteorológicas y la posibilidad de viento Zonda, debido al mayor riesgo de incendios asociado a este fenómeno.

Los espejos de agua también estarán bajo vigilancia durante los festejos. El Departamento de Náutica trabajará junto con Bomberos y la Policía de Mendoza en los accesos y sectores de mayor concurrencia.

Los controles estarán dirigidos a las embarcaciones y permitirán verificar la documentación, los elementos de seguridad, la capacidad máxima y los horarios de navegación.

El jefe de Náutica, Hugo Di Rocco, recordó que el chaleco salvavidas es obligatorio y que el horario permitido para navegar es hasta las 19. También será necesario contar con la matrícula visible y carnet habilitante. En las embarcaciones con motores superiores a 10 HP se exige además un seguro vigente.

Las autoridades recordaron que está prohibido bañarse en los espejos de agua, canales de riego y cauces que no estén habilitados. Las infracciones náuticas contemplan multas que pueden ir aproximadamente desde los $90.000 hasta los $6 millones, según la gravedad.

El operativo también contempla un refuerzo sanitario durante el fin de semana. El Servicio Coordinado de Emergencias tendrá unidades motorizadas en el Perilago de Potrerillos, el Parque General San Martín y el Parque Metropolitano de Maipú, mientras que El Carrizal contará con un refuerzo de ambulancias.

Las guardias de hospitales y centros de salud funcionarán con normalidad.

En Alta Montaña, además, continuará la cobertura permanente en Horcones y la atención sanitaria en Uspallata y Potrerillos.

Desde Sablud recomendaron respetar las normas de tránsito, prestar atención al pronóstico de viento Zonda y permanecer en lugares seguros en caso de alerta.

También pidieron que quienes concurran a Alta Montaña para esquiar o jugar en la nieve lo hagan únicamente en sitios habilitados, debido a los accidentes registrados en sectores no autorizados.