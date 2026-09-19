Los Fabulosos Cadillacs en Mendoza: a qué hora abren las puertas, dónde estacionar y qué no se puede llevar

El show será este sábado en el Teatro Griego Frank Romero Day. Las puertas abrirán a las 19:30 y la organización informó los estacionamientos habilitados y los objetos que no están permitidos dentro del predio.

Los Fabulosos Cadillacs regresan este sábado a Mendoza después de nueve años. La banda se presentará en el Teatro Griego Frank Romero Day como parte del LFC Tour 2026 40 Aniversario, la gira internacional con la que celebra sus cuatro décadas de trayectoria.

El recital será este sábado 19 de septiembre y comenzará a las 21 horas. Las puertas del Teatro Griego abrirán a las 19:30 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras en el ingreso.

La presentación en Mendoza forma parte de una gira que lleva al grupo por distintos escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa. El regreso a la provincia será una de las paradas del recorrido aniversario de la banda.

La noche tendrá además presencia mendocina con Gisel, quien acompañará la presentación de Los Fabulosos Cadillacs.

En un primer momento también se había anunciado la participación de La Skandalosa Tripulación, pero la agrupación comunicó recientemente a través de sus redes sociales que por cuestiones ajenas a la banda, finalmente, no participará del recital.

La organización difundió una lista de objetos prohibidos y advirtió que el ingreso estará sujeto a controles de seguridad.

No estará permitido ingresar con:

Comidas y bebidas.

Pirotecnia.

Objetos cortantes o punzantes.

Pelotas.

Estupefacientes.

Banderas con palo.

Termos y mate.

Computadoras.

Cámaras y drones.

Vehículos de cualquier tipo.

Cosméticos con envase de vidrio.

Aerosoles.

Animales.

Por eso, quienes concurran deberán tener en cuenta estas restricciones antes de dirigirse al predio.

Para entrar al recital habrá que presentar el QR de la entrada desde la aplicación Fever o directamente desde el celular. Cada entrada es válida para una persona y el acceso estará sujeto a los controles de seguridad correspondientes.

Para quienes lleguen en vehículo, la organización habilitó dos sectores de estacionamiento: la Playa Oeste del Estadio Malvinas Argentinas y la playa de estacionamiento Pumptrack.

Ambos ingresos se realizan por calle San Francisco de Asís.

El estacionamiento oficial estará habilitado desde las 17 horas. Desde la Playa Oeste del Estadio Malvinas Argentinas hay aproximadamente 10 minutos de caminata hasta el Teatro Griego Frank Romero Day.

Quienes hayan adquirido el estacionamiento junto con la entrada deberán presentar el código correspondiente para acceder. El ticket de estacionamiento permite el ingreso de un vehículo, ya sea auto o moto.

Por el operativo previsto para el recital, el Parque Deportivo de Montaña permanecerá cerrado durante todo este sábado.

La medida contempla el cierre de sus circuitos y espacios recreativos durante la jornada, debido al despliegue de seguridad y logística relacionado con el concierto.