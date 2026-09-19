Planazo gratis en Mendoza: música en vivo, foodtrucks y emprendedores para festejar la Primavera al aire libre

Pasado Verde se presentará junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en una jornada que también tendrá a distintas bandas mendocinas, además de artesanos y emprendedores.

Mendoza se prepara para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante con un planazo que tendrá como protagonista a la música local.

El festival Mood Primavera 2026 reunirá a distintas propuestas de la escena mendocina y sumará una presentación especial de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Pasado Verde junto a la Orquesta Filarmónica, en una combinación que se realizará por primera vez dentro de este festival.

La jornada no estará centrada únicamente en los recitales. También habrá artesanos, foodtrucks y emprendedores, con una propuesta pensada para que puedan acercarse grupos de amigos y familias y pasar la tarde en el lugar.

Durante la presentación oficial, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó que el objetivo es darle espacio a las bandas mendocinas y continuar con la propuesta que comenzó el año pasado.

“Mood Primavera tiene como sentido que las bandas de Mendoza tengan un buen escenario para mostrarse”, señaló Gareca, quien también remarcó la incorporación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Por su parte, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, destacó la elección del predio por su facilidad de acceso y su capacidad para recibir a una gran cantidad de personas.

El festival es organizado por la Subsecretaría de Cultura, la Municipalidad de Guaymallén y Juventudes.

Cuándo y dónde es Mood Primavera 2026

El festival será el domingo 20 de septiembre, en el Predio de la Virgen, ubicado en Mitre y Acceso Este, Guaymallén.

La entrada es libre y gratuita.

Artistas: Pasado Verde + Orquesta Filarmónica de Mendoza, Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín.

Además de los shows, habrá foodtrucks, artesanos y emprendedores.