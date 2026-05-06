Cierre del Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde qué hora no se puede cruzar a Chile

La medida es preventiva y afecta a todo tipo de vehículos. También habrá corte en Uspallata por las condiciones en alta montaña.

La coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor confirmó que este miércoles 6 de mayo el cruce permanecerá cerrado en ambos sentidos debido a un frente de inestabilidad que afecta principalmente al sector chileno.

Según informaron oficialmente, el cierre rige desde las 13:00 (hora argentina), 12:00 en Chile y se mantendrá hasta nuevo aviso, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas en la cordillera.

Además, se dispuso el cierre de la barrera en Uspallata a partir de las 11:00 (hora argentina), como medida preventiva para evitar la circulación de vehículos hacia la alta montaña.

Desde el organismo explicaron que la decisión responde a un frente de inestabilidad que complica la transitabilidad segura, especialmente del lado chileno.