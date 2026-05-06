Viento Zonda: Alerta Naranja y Amarilla en Mendoza ¿cuándo baja y qué pasa en tu zona?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas por el viento Zonda, una Naranja y otra Amarilla. En esta nota, todo lo que tenés que saber.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas por el viento Zonda para la provincia, una Naranja y otra Amarilla. La Naranja se dará en zonas de Las Heras y Luján de Cuyo. En tanto, la Amarilla se dará en el resto de la provincia. En algunos sectores las ráfagas ya se sienten y hasta se suspedieron las clases.

¿Qué dice la Alerta por Viento Zonda?

La Alerta Amarilla señala que Mendoa será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

En tanto, la Alerta Naranja, especifica que zonas de Las Heras y Luján de Cuyo será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa

Viento Zonda: ¿cuándo bajaría al llano?

Las autoridades prevén que el viento Zonda baje al llano durante el mediodía o la siesta de este miércoles.

¿Cómo estará este miércoles 06-05-2026?

Este miércoles habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en el llano. Viento zonda de intensidad moderada a fuerte a partir de la tarde abarcando los oasis centro, sur y norte incluida la ciudad de Mendoza. Esta situación se extenderá hasta la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 9°C

Jueves 07-05-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 13°C

Viernes 08-05-2026

Poca nubosidad con heladas parciales y descenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 5°C

Sábado 09-05-2026

Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 4°C

Domingo 10-05-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 8°C