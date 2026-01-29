Vacaciones económicas en Mendoza: el paisaje de alta montaña que parece pintado a mano y que sorprende

A pocas horas de la ciudad, la Cordillera de los Andes esconde uno de los paisajes más impactantes de Mendoza. Puente del Inca, con sus colores minerales, su historia y su entorno de alta montaña, se consolida como una opción ideal para una escapada económica.

En plena alta montaña mendocina, el paisaje cambia de forma y de color a cada kilómetro. A unas tres horas del centro de Mendoza, la naturaleza ofrece escenarios que parecen irreales: formaciones rocosas, ríos de deshielo y montañas imponentes que transforman el recorrido en una experiencia sensorial única. Hoy conocemos Puente de Inca.

El rincón mendocino donde la naturaleza sorprende

Puente del Inca es una de las formaciones naturales más emblemáticas de Mendoza. Ubicado en la Cordillera de los Andes, este puente de origen geológico se formó a partir de la acción del agua termal y los minerales que, con los años, dieron lugar a una estructura de formas irregulares y tonos ocres, amarillos y anaranjados que llaman la atención a simple vista.

Cómo llegar a Puente de Inca

El sitio se encuentra a 183 kilómetros de la ciudad de Mendoza y el acceso es sencillo a través de la Ruta Nacional 7, el corredor internacional que conecta Argentina con Chile. El trayecto es parte del atractivo: paisajes de alta montaña, miradores naturales y paradas escénicas acompañan todo el recorrido.

Su ubicación permite integrarlo fácilmente a un circuito turístico de montaña, ya que está muy cerca de Uspallata, Penitentes, Las Cuevas y el Parque Provincial Aconcagua, lo que lo convierte en una parada estratégica para quienes buscan una escapada completa sin grandes gastos.

El mayor atractivo de Puente del Inca es su geografía única. El contraste entre la montaña, el cauce del río Las Cuevas y los colores minerales de la formación genera una imagen impactante, especialmente bajo la luz del sol.

El entorno de alta cumbre, el silencio y la amplitud del paisaje transmiten una sensación de inmensidad difícil de encontrar en otros destinos. El aire puro, el clima seco y la ausencia de ruidos urbanos hacen de este lugar una opción ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Historia, caminatas y fotografía

Además de su valor natural, el sitio tiene una fuerte carga histórica. Durante décadas funcionó allí un hotel termal de renombre, cuyos restos aún se conservan y suman un componente patrimonial que despierta la curiosidad de quienes visitan la zona.

Hay varias teorías sobre el origen del puente; la más aceptada es la de Ramos (1993): el puente se habría formado durante el período posglacial; una vez que el hielo abandonó el valle, el río Cuevas lo drenaba con régimen intermitente. Un depósito morénico generado en el valle Horcones, endicaba el valle del río Cuevas formando un lago aguas arriba.

La región es especialmente elegida por amantes de la fotografía, ya que el juego de luces y colores cambia de forma permanente. A pocos kilómetros, se pueden encontrar senderos, miradores naturales y áreas para caminatas suaves, además de tramos del río que acompañan el recorrido con postales típicas de la Cordillera de los Andes.