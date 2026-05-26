Robertito Funes Ugarte se cansó de los insultos y le respondió a un hombre en vivo

El periodista mendocino protagonizó un cruce inesperado durante la transmisión del 25 de Mayo en Plaza de Mayo, cuando un manifestante lo increpó con un apodo que lo persigue desde hace meses. La reacción del conductor sorprendió a la audiencia y generó un debate inmediato en redes sociales.

El episodio ocurrió mientras Robertito Funes Ugarte realizaba una entrevista en medio de los festejos patrios. En ese momento, un hombre se acercó al móvil y lanzó el insulto “rosca floja”, expresión que ya había sido utilizada contra el periodista en otras ocasiones. La frase interrumpió la nota y provocó que Robertito le pidiera al manifestante que repitiera sus palabras frente al micrófono.

El transeúnte insistió con el apodo y lo saludó mirando a cámara. Fue entonces cuando el conductor reaccionó con una respuesta que se volvió viral: “Como la de tu hija”, comentario que desató tensión en el lugar y quedó registrado en vivo. Acto seguido, agregó que el hombre tenía “olor a alcohol”, intentando justificar su reacción frente a la audiencia.

La expresión “rosca floja” no es nueva en la vida pública de Funes Ugarte. Se instaló meses atrás tras una discusión de tránsito en la vía pública, donde fue increpado con esa misma frase. Desde entonces, el apodo reaparece en redes sociales y en situaciones públicas vinculadas al periodista, convirtiéndose en un mote incómodo que lo acompaña cada vez que se repite.

El cruce se produjo en un contexto cargado de consignas políticas y banderas argentinas, en una Plaza de Mayo colmada por la celebración del 25 de Mayo. El episodio interrumpió la transmisión y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, tanto en televisión como en plataformas digitales.

Las repercusiones no tardaron en llegar. El video del insulto y la respuesta de Robertito se viralizó en Twitter y otras redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la reacción del periodista. Algunos lo respaldaron por no quedarse callado, mientras que otros cuestionaron la frase elegida para responder, señalando que el comentario fue excesivo.

No es la primera vez que Funes Ugarte enfrenta insultos en cámara. Su estilo particular y su exposición mediática lo han convertido en blanco de comentarios en la calle y en redes, generando situaciones incómodas que, como en este caso, terminan trascendiendo al aire. El episodio suma un nuevo capítulo a la relación del periodista con la audiencia y deja abierta la discusión sobre los límites de la respuesta en vivo frente a la provocación.