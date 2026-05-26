Tarjeta Alimentar: ¿cuándo te corresponde cobrar el aumento y qué pasa si no te pagaron?

La Anses explicó por qué algunos beneficiarios aún no recibieron el aumento de la Tarjeta Alimentar y confirmó las fechas de acreditación del pago complementario según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aclaró qué ocurre con los beneficiarios que todavía no cobraron el aumento de la Tarjeta Alimentar. El organismo explicó que el pago del ajuste se realiza mediante un cronograma excepcional, debido a que la actualización fue oficializada después de finalizado el proceso de liquidación de haberes correspondiente a mayo de 2026.

La suba de la prestación fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Resolución 161/2026, que actualizó los montos de la Tarjeta Alimentar para las familias beneficiarias.

Cuánto paga Anses por el aumento de la Tarjeta Alimentar

El pago extraordinario corresponde únicamente a la diferencia entre el monto anterior y el nuevo valor del beneficio. Por este motivo, las familias reciben un complemento según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $20.000 extra.

Familias con dos hijos: $31.363 adicionales.

Hogares con tres o más hijos: $41.363 extra.

Con el incremento oficializado, los nuevos valores de la Tarjeta Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera:

$72.250 para familias con un hijo.

$113.299 para quienes tienen dos hijos.

$149.425 para hogares con tres o más menores.

Desde junio de 2026, la Anses confirmó que los titulares cobrarán directamente el monto actualizado completo junto con la prestación mensual habitual, sin pagos complementarios ni cronogramas separados.

Quiénes ya cobraron el aumento

Las titulares de Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete hijos recibieron el ajuste el lunes 18 de mayo. En cambio, para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, el pago se acredita según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por esta razón, algunos beneficiarios todavía no vieron reflejado el dinero adicional en sus cuentas bancarias o billeteras virtuales.

Tarjeta Alimentar: estas son las fechas de pago del aumento

La Anses informó que las próximas acreditaciones se realizarán según el siguiente cronograma:

Martes 26 de mayo: DNI terminados en 6.

Miércoles 27 de mayo: DNI terminados en 7.

Jueves 28 de mayo: DNI terminados en 8.

Viernes 29 de mayo: DNI terminados en 9.

Los pagos se depositan en las mismas cuentas donde los beneficiarios cobran habitualmente sus prestaciones sociales.