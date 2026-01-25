Vacaciones económicas en Mendoza: el rincón natural con aguas cristalinas que pocos conocen

Muy cerca del Manzano Histórico, este espacio natural de Tunuyán combina arroyo, montaña y tranquilidad, y se presenta como una opción ideal para quienes buscan naturaleza y descanso.

A solo tres kilómetros del Manzano Histórico, en pleno corazón del Valle de Uco, se esconde un paisaje que sorprende por su belleza y tranquilidad.

Se trata del Paso de los Puntanos, un espacio natural ubicado en el distrito de Los Chacayes, en Tunuyán, ideal para quienes buscan desconectarse y disfrutar de la naturaleza mendocina sin alejarse demasiado.

El lugar está enmarcado por la imponente cordillera de los Andes y atravesado por las aguas cristalinas del arroyo Grande, cuyo murmullo acompaña a quienes llegan para pasar el día al aire libre. El entorno combina cerros de suaves pendientes, pastizales y vegetación autóctona, creando un escenario perfecto para el descanso y la contemplación del paisaje andino.

Un plan ideal para toda la familia

El Paso de los Puntanos es apto para visitantes de todas las edades. Las caminatas que se pueden realizar en la zona son de dificultad baja a moderada, lo que lo convierte en una excelente alternativa para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una salida distinta, sin grandes exigencias físicas.

Entre las actividades más habituales se destacan el senderismo suave, los picnics junto al arroyo, la observación de aves y fauna local, y la fotografía de paisajes. Durante el verano, además, el clima suele ser más agradable que en la ciudad, lo que lo vuelve un refugio ideal para escapar del calor.

No es raro encontrarse con animales sueltos, como caballos, burros o cabras, que forman parte del paisaje y le aportan un encanto especial al lugar.

¿Cómo llegar al Paso de los Puntanos?

El acceso se realiza por la Ruta Provincial 94. Desde el centro de Tunuyán hay que dirigirse hasta el Manzano Histórico y, una vez allí, continuar unos tres kilómetros hacia el oeste.

El camino es mayormente de tierra, pero se encuentra en buen estado y es transitable, permitiendo además apreciar la transición del paisaje urbano al serrano.

Desde el Gran Mendoza, el trayecto habitual es tomar la Ruta Nacional 40, luego la Ruta Provincial 86 en dirección a Tupungato, continuar por la Ruta 89 hasta el Manzano Histórico y finalmente la Ruta 94. El viaje dura menos de dos horas.

¿Qué más visitar en la zona?

Quienes llegan hasta Los Chacayes también pueden aprovechar para recorrer el Manzano Histórico, un sitio de gran valor cultural donde descansó el General José de San Martín en 1823, tras el Cruce de los Andes. Allí se pueden visitar el Monumento del Retorno del Libertador, el Retoño del Manzano Histórico, la muestra sanmartiniana y el Museo Arqueológico.

Además, el área cuenta con espacios recreativos, juegos para niños, paseo de artesanos y propuestas de turismo de naturaleza y aventura, como cabalgatas, senderismo guiado, parapente y opciones gastronómicas.