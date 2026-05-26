Progresar Trabajo 2026: abrieron las inscripciones ¿cómo anotarse por Internet?

El Ministerio de Capital Humano mantiene abierta la inscripción a Progresar Trabajo 2026, la línea de becas destinada a personas que buscan capacitarse en oficios y formación profesional. La convocatoria comenzó el 27 de abril y permanecerá habilitada hasta el 27 de noviembre.

Este programa apunta a quienes realizan cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), con el objetivo de mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

¿Cuánto paga Progresar Trabajo 2026?

El monto mensual de Progresar Trabajo 2026 es de $35.000. Sin embargo, el programa retiene un 20% de la beca cada mes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones académicas y la finalización del curso.

Los pagos estarán a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y podrán extenderse hasta 12 mensualidades, siempre que el beneficiario continúe cumpliendo los requisitos establecidos.

Requisitos para acceder a Progresar Trabajo 2026

Quienes quieran inscribirse deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener entre 18 y 24 años al cierre de la convocatoria.

El límite de edad se amplía hasta los 35 años para personas sin empleo formal o con hijos menores a cargo.

Tener ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, actualmente equivalentes a $1.089.000.

Estar inscripto en un curso de formación profesional reconocido por el INET.

¿Cómo anotarse a Progresar Trabajo 2026 por Internet?

La inscripción se realiza únicamente de manera online a través del sitio oficial de Becas Progresar.

Para completar el trámite es necesario:

Tener usuario y contraseña de Mi Argentina.

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Revisar y validar toda la información antes de enviar la solicitud.

Además, al momento de inscribirse es obligatorio cargar un CBU o CVU de una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del solicitante. No está permitido cobrar la beca en una cuenta de un tercero.

La inscripción puede realizarse desde el sitio oficial de Becas Progresar: Becas Progresar