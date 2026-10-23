La Suprema Corte confirmó la fecha del primer examen de ingreso al Poder Judicial

La evaluación será virtual, obligatoria, eliminatoria, y forma parte de un proceso de selección que cuenta con 30.657 inscriptos para cubrir 340 cargos administrativos en las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza definió el cronograma de evaluaciones para el concurso de ingreso al Poder Judicial, una convocatoria que despertó un marcado interés entre quienes buscan incorporarse a la justicia provincial. En total, se registraron 30.657 inscripciones para cubrir 340 puestos de personal técnico y administrativo.

El proceso de selección contempla distintas instancias que los aspirantes deberán superar para continuar en carrera. La primera prueba tendrá modalidad virtual y carácter eliminatorio, mientras que las etapas posteriores incluirán nuevas evaluaciones destinadas a determinar quiénes cumplen con los requisitos para acceder a los cargos.

El primer examen de ingreso se realizará el jueves 29 de octubre a las 14. Según el cronograma oficial, los participantes deberán visualizar un video institucional y luego responder un cuestionario de opción múltiple relacionado con su contenido. Esta instancia será obligatoria para todos los postulantes que quieran continuar en el concurso.

Cómo será el primer examen virtual

La evaluación estará organizada en dos momentos. A las 14 se habilitará un enlace para acceder a un video institucional de aproximadamente 32 minutos, que permanecerá disponible durante un período limitado. Por eso, será importante que los aspirantes respeten los horarios establecidos y sigan las indicaciones publicadas por el Poder Judicial.

Una vez finalizada esa instancia, a las 14.40 se habilitará un formulario con 20 preguntas de opción múltiple vinculadas con la información presentada en el material audiovisual. El plazo para responder finalizará a las 14.55.

De acuerdo con las indicaciones difundidas para esta etapa, no será necesario estudiar bibliografía adicional: las consignas estarán relacionadas directamente con el contenido del video.

Al tratarse de una evaluación eliminatoria, aprobar será un requisito indispensable para avanzar hacia las siguientes instancias. Por ese motivo, los aspirantes deberán prestar especial atención tanto al material como a los tiempos establecidos para completar el cuestionario.

Cuándo será la segunda evaluación

El cronograma del concurso establece una segunda jornada virtual para el viernes 6 de noviembre a partir de las 14. Al igual que la primera, esta prueba tendrá carácter eliminatorio y permitirá determinar qué participantes continúan en el proceso de selección.

Después de las instancias virtuales, los aspirantes deberán afrontar una evaluación presencial de comprensión lectora y una prueba escrita de conocimientos específicos.

De esta manera, el ingreso al Poder Judicial no dependerá de una única evaluación, sino de la aprobación de distintas etapas sucesivas.

Qué puestos se buscan cubrir

El concurso apunta a cubrir 340 cargos de Personal Técnico y Administrativo, Clase 13, Oficial de Tercera, correspondientes a puestos de ingreso al escalafón administrativo del Poder Judicial.

Las vacantes se distribuyen entre las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza y podrán tener como destino tribunales, juzgados y otras dependencias judiciales o administrativas, según las necesidades del servicio.

En cuanto a la distribución territorial, cerca del 70% de las inscripciones corresponde a la Primera Circunscripción Judicial, que comprende Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú y Luján de Cuyo.