Fernando Jara adelanta: ¿cuándo terminan las lluvias?

El meteorólogo Fernando Jara anticipó hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza y cuándo mejorará el tiempo. El pronóstico prevé un fin de semana frío e inestable, con precipitaciones hasta el sábado y un ascenso de la temperatura a partir del domingo.

Las lluvias continuarán durante este viernes y el sábado en Mendoza, con cielo gris y un marcado descenso de la temperatura. El meteorólogo Fernando Jara anticipó cuándo mejorará el tiempo y qué se espera para el domingo y el comienzo de la próxima semana.

De hecho el Servicio Meteorológico Nacional, mantiene vigente una Alerta Amarilla para este viernes por fuertes tormentas y hasta granizo.

¿Cuándo dejan de llover en Mendoza?

Mendoza atraviesa un viernes 23 de octubre con precipitaciones, cielo nublado y temperaturas más bajas. La máxima prevista para hoy es de 19 grados, luego de que el jueves alcanzara los 23,1 grados.

Según explicó Fernando Jara, la inestabilidad se mantendrá durante toda la jornada. Si bien podría haber una mejora temporaria hacia el mediodía, las condiciones volverán a desmejorar durante la noche.

El ingreso de aire frío en altura y la llegada de aire frío y húmedo desde el Atlántico favorecerán la continuidad de las precipitaciones.

El sábado seguirá con condiciones similares: se espera otra jornada gris, con lluvias y temperaturas en descenso. La mínima rondará los 8 grados y la máxima apenas llegará a los 15.

La mejora comenzará el domingo, cuando las precipitaciones pierdan protagonismo y las condiciones meteorológicas empiecen a estabilizarse.

¿Cómo estará el tiempo el domingo en Mendoza?

El domingo llegará con una mañana fría. La mínima podría ubicarse entre los 6 y 7 grados, mientras que durante las primeras horas podrían registrarse nieblas y neblinas.

Además, no se descarta alguna helada parcial y aislada, principalmente en sectores del Valle de Uco.

Con el correr del día, el cielo comenzará a despejarse y la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 20 grados de máxima.

El lunes vuelve el calor a Mendoza

Después de varios días de lluvias y frío, el lunes se espera una mejora más marcada, acompañada por un nuevo ascenso de las temperaturas.

La mínima rondará los 9 o 10 grados, mientras que la máxima podría alcanzar entre 23 y 24 grados.

De esta manera, las lluvias se concentrarán principalmente entre el viernes y el sábado, mientras que el domingo comenzará la recuperación de las condiciones del tiempo y el lunes se espera una jornada más templada en Mendoza.