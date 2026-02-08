Tragedia en Mendoza: una niña de 3 años murió ahogada en una pileta

La tragedia ocurrió durante un festejo familiar en un quincho. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Saporiti, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los intentos de reanimación.

Este domingo por la tarde en el departamento de Rivadavia, una niña de 3 años falleció luego de caer a una pileta en un quincho alquilado para un festejo familiar.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.13 horas en Ruta Provincial 62, en la zona de La Libertad.

Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias alertó que una menor estaba siendo trasladada de urgencia al Hospital Carlos Saporiti, tras haber sido hallada sin signos vitales en una piscina.

La niña ingresó al centro asistencial a las 15.22 horas, donde el personal médico inició maniobras de primeros auxilios. Sin embargo, pese a los esfuerzos, a las 16.07 horas el médico de guardia constató el fallecimiento de la menor.

Posteriormente, la Policía entrevistó a la madre de la niña, quien relató que la familia había alquilado un quincho y se encontraba celebrando un evento. En un momento, advirtieron que no veían a la pequeña y, al buscarla, la encontraron en el fondo de la pileta.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia.