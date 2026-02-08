Violencia en El Carrizal: un hombre fue apuñalado y está en terapia intensiva

La víctima, de 30 años, sufrió una herida en el pecho durante una discusión con su hermano en un camping del lago. Fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato donde permanece internado en terapia intensiva.

Un violento episodio familiar ocurrió este viernes por la mañana en El Carrizal, donde un hombre de 30 años resultó gravemente herido con un arma blanca tras una discusión en un camping del lago.

El hecho se registró cerca de las 7.54 horas en el Camping Marina Costa del Sol.

Según fuentes policiales, la víctima sufrió una herida en el pecho producto de un ataque con un cuchillo en una pelea familiar.

El hombre llegó por sus propios medios al Centro de Salud de Medrano, donde fue asistido inicialmente. Debido a la gravedad de la lesión, el personal médico decidió su traslado de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedó internado en terapia intensiva.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la agresión se habría producido durante una discusión con su hermano, quien habría sido el autor del ataque.

Tras el ingreso del herido al centro asistencial, se dio aviso a la Policía, que intervino y notificó a la Oficina Fiscal de Rivadavia, desde donde se ordenaron las medidas judiciales correspondientes.

Mientras avanza la investigación, el hombre permanece internado bajo estricta observación médica.