¿Sigue fresca la semana o sube la temperatura?

Contingencias Climáticas anunció que esta semana continuará fresca con máximas que no llegarán a los 20 grados.

La semana corta llega a la provincia en un lapso de días frescos, al igual que la anterior, con máximas que no superarán los 20 grados salvo el viernes. En tanto el día más fresco será este miércoles con una máxima de 18 grados.

Martes 26-05-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Miércoles 27-05-2026

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 7°C

Jueves 28-05-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 9°C

Viernes 29-05-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 9°C