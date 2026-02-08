Alerta por Zonda y tormentas con posible granizo: desde qué hora y las zonas afectadas

Defensa Civil informó que este domingo será una jornada de calor con viento Zonda durante la tarde y tormentas previstas hacia la noche en distintas zonas de la provincia.

El pronóstico del tiempo difundido por Defensa Civil anticipa para este domingo una jornada marcada por altas temperaturas, viento Zonda en sectores del sur provincial y tormentas hacia la noche, algunas de ellas con posible caída de granizo.

Viento Zonda: cuándo y dónde se sentirá

Según el informe oficial, el viento Zonda se espera durante la tarde, entre las 15 y las 22 horas, principalmente en el sur de Malargüe, Malargüe centro y sectores del sur del Valle de Uco.

Las velocidades podrían rondar los 40 km/h, con ráfagas que podrían superarlos de manera puntual.

En el resto del territorio provincial, durante el día predominará el viento leve a moderado del sector norte. Ya hacia la medianoche, se prevé el ingreso de viento del sur en la zona sur, que se desplazará durante la madrugada hacia el norte y el este de la provincia.

Alerta amarilla por tormentas: zonas afectadas

Se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas, que comenzaría a activarse a partir de la tarde-noche en el sur de Mendoza, con posterior desplazamiento hacia el Valle de Uco, la zona Este y, durante la madrugada del lunes, el Gran Mendoza.

Las tormentas podrían presentarse con lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo, especialmente durante la noche y primeras horas del lunes.

Cómo seguirá el tiempo

Para el lunes, el pronóstico indica un descenso de la temperatura, con viento sur leve durante la mañana y nubosidad en las primeras horas, con probabilidad de lluvias débiles y aisladas.

Hacia el mediodía, las condiciones tenderían a mejorar.

La máxima rondará los 29°C, mientras que la mínima se ubicará en 18ºC.