Tragedia en Mendoza: murió un joven de 26 años tras chocar contra un guardarraíl en la Ruta 7

La víctima quedó atrapada dentro del vehículo y falleció en el lugar. El accidente ocurrió durante la madrugada y generó demoras en el tránsito.

Un conductor de 26 años murió en la madrugada de este martes tras un accidente en solitario sobre el Acceso Este (Ruta 7), en la zona de San Roque, Maipú.

El hecho se registró alrededor de las 4:56 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre un vehículo en la traza, a la altura de calle Lamadrid.

Al llegar, personal policial encontró un Renault 9 con el conductor atrapado e inconsciente en el interior. Bomberos trabajaron para liberarlo, mientras que médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) intentaron reanimarlo con maniobras de RCP. Minutos después, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Según fuentes policiales, el joven circulaba de oeste a este y, por motivos que aún se investigan, perdió el control del auto antes de impactar contra el guardarraíl, que fue atravesado por la fuerza del choque.

La víctima sería oriunda de San Martín y regresaba de trabajar como recolector de residuos en una empresa del Gran Mendoza.

El operativo generó demoras en el tránsito, con circulación reducida.

En la zona trabajó Policía Científica y personal de Tránsito.