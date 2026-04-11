Accidente en Alta Montaña: un motociclista está grave tras un choque en la Ruta 7

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, a la altura de Potrerillos. El conductor sufrió varios golpes y fue trasladado al hospital Central.

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado por la tarde en la Ruta Nacional 7, a la altura de Villa Potrerillos, y dejó a un motociclista internado en el hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.10 horas, a unos 500 metros al este del ingreso a la villa.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a una camioneta Jeep y una motocicleta Kawasaki Ninja 1000.

La camioneta circulaba en sentido Este-Oeste cuando fue impactada desde atrás por la moto, por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor, un hombre de 63 años identificado como J. L., sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Central.

En tanto, al conductor de la camioneta, un hombre de 37 años, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.