Mendoza: este fin de semana habrá cortes de luz en un solo departamento

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Carlos.
Edemsa informó que este sábado 13 y domingo 14 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
El departamento afectado será: San Carlos.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 13 y domingo 14 de junio
Habrá cortes de luz este sábado 13 en barrios de:
San Carlos
- En calle La Salada, entre Soriano y loteo Moreno. De 9.00 a 10.30 h.
- En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
Domingo 14/06/2026
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre barrio Chacón y Ruta Provincial N°92; La Consulta. De 9.30 a 11.30 h.