Mendoza: este fin de semana habrá cortes de luz en un solo departamento

Mendoza: este fin de semana habrá cortes de luz en un solo departamento

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Carlos.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este sábado 13 y domingo 14 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

El departamento afectado será: San Carlos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 13 y domingo 14 de junio

Habrá cortes de luz este sábado 13 en barrios de:

San Carlos

  • En calle La Salada, entre Soriano y loteo Moreno. De 9.00 a 10.30 h.
  • En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
Domingo 14/06/2026

San Carlos

  • En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre barrio Chacón y Ruta Provincial N°92; La Consulta. De 9.30 a 11.30 h.

LOS CORTES PROGRAMADOS PARA ESTA SEMANA

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