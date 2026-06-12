Mendoza: este fin de semana habrá cortes de luz en un solo departamento

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Carlos.

Edemsa informó que este sábado 13 y domingo 14 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

El departamento afectado será: San Carlos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 13 y domingo 14 de junio

Habrá cortes de luz este sábado 13 en barrios de:

San Carlos

En calle La Salada, entre Soriano y loteo Moreno. De 9.00 a 10.30 h.

En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

Domingo 14/06/2026