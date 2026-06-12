Papelón mundial en la inauguración de Canadá: el insólito “blooper” con la Copa gigante que arruinó la fiesta

El Estadio de Toronto fue el escenario de la segunda ceremonia de apertura del Mundial 2026. A pesar del emotivo show de Michael Bublé y Alanis Morissette, un tremendo error con el trofeo inflable se robó todas las miradas.

La gran fiesta del Mundial 2026 continúa su marcha a paso firme en el continente norteamericano, pero no sin algunos imprevistos que ya están dando la vuelta al mundo. Este viernes por la tarde, luego de la imponente apertura vivida en México, llegó el turno de la segunda ceremonia inaugural en el Estadio de Toronto, Canadá, justo antes del debut de la selección local frente a Bosnia. Sin embargo, el evento será recordado por un insólito “blooper” técnico que desató la polémica.

La puesta en escena canadiense, que tuvo una duración aproximada de 15 minutos, se tiñó de los colores blanco, rojo y dorado en alusión a la emblemática hoja de arce de su bandera. La coreografía incluyó profundas referencias culturales, como vestimentas típicas de los pueblos originarios y representaciones de animales autóctonos como el alce.

El gran problema de la tarde ocurrió cuando la producción intentó desplegar una gigantesca Copa del Mundo inflable en el centro del campo de juego. El objeto sufrió una rotura debajo de la pelota en pleno acto, lo que impidió que se inflara de manera correcta y dejó al descubierto toda la estructura interna de andamios. Ante el evidente desperfecto y las miradas atónitas de los miles de espectadores, los operarios debieron desinflarla a las apuradas y guardarla en medio del número artístico.

Estrellas musicales para salvar la tarde

Más allá del accidentado momento con el trofeo gigante, la calidad musical de los artistas canadienses logró reencauzar la jornada tras una extensa pausa. El puntapié inicial del concierto estuvo a cargo de cantantes originarios como Williem Prince, seguidos por grandes figuras internacionales como Alessia Cara, Nora Fatehi junto a Sanjoi, Vegedream, Jessie Rayez y Elyanna.

Posteriormente, el reconocido actor Will Arnett fue el encargado de dar la bienvenida oficial a las 48 banderas de los países participantes de este certamen ecuménico. En el marco de los pabellones nacionales posicionados en la cancha, el gran Michael Bublé emocionó a todos al entonar “Bring it on home to me”, el clásico sencillo de su álbum Higher.

Un himno inolvidable para abrir el juego

El momento de mayor emotividad patria se vivió tras el ingreso de los futbolistas de Canadá y Bosnia a la cancha. El violinista Aleksandar Gajiç inició los primeros acordes de la canción patria norteamericana, dándole paso a la inconfundible voz de Alanis Morissette.

La icónica artista brindó una interpretación magistral y desgarradora del himno canadiense, mientras dos banderas gigantes cubrían el césped y una cuadrilla de aviones militares realizaba un espectacular vuelo rasante por encima del estadio techado de Toronto.

La fiesta inaugural del Mundial no se detiene: esta misma noche se llevará a cabo la tercera y última ceremonia de apertura en los Estados Unidos, precisamente en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en la previa del partido entre la selección local y Paraguay, con shows confirmados de Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.