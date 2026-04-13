Maratón Otoño por la Vida 2026: cómo participar por el auto 0 km y dónde retirar los cupones

La Maratón Otoño por la Vida 2026 ya tiene fecha confirmada y promete una jornada cargada de actividades para toda la familia, espectáculos en vivo y uno de los momentos más esperados: el sorteo de un auto 0 kilómetro.

El domingo 10 de mayo se realiza una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida, el evento deportivo y cultural que cada año convoca a miles. Este 2026, el 9 Televida festeja 61 años junto a los mendocinos con una jornada especial y cargada de sorpresas. Espectáculo en vivo, bandas locales y el cierre de Camilú, actividades para toda la familia y el esperado sorteo de un auto 0 kilómetros.

La tradicional Maratón Otoño por la Vida es uno de los eventos deportivos y culturales más convocantes de la provincia. En esta edición, además, se celebran los 61 años de Canal 9 Televida, con una propuesta especial que incluirá bandas en vivo, actividades recreativas y shows musicales.

La largada será, como cada año, desde los Portones del Parque General San Martín, mientras que el cierre tendrá lugar en el Parque Cívico, donde se montará el escenario principal.

Además, ya está abierto el concurso de bandas, este año se retoma el certamen que fue un éxito en 2025, con un jurado de lujo. La mesa evaluadora estará integrada por Pablo Torres, Lali Carubín, Martín Daga, Alué y Mariela Contreras, referentes indiscutidos de la escena musical de la provincia que elegirán los grupos locales que subirán al escenario. Además, Camilú será la artista encargada del gran cierre.

¿Cómo participar por el auto 0 km en la Maratón Otoño por la Vida?

Para sumarte al sorteo del auto 0km, los interesados deben retirar un cupón gratuito en los gimnasios municipales de la Ciudad de Mendoza, en la Municipalidad de Ciudad y en el stand ubicado en San Martín y Las Heras de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00.

Una vez completado, el cupón debe depositarse el día del evento en la zona de largada, en los Portones del Parque, para poder participar. El sorteo se realizará al finalizar la jornada, como parte de la tradicional entrega de premios.

Los esperamos el domingo 10 de mayo para vivir un día inolvidable en familia.

El show exclusivo de Camilú

La jornada contará con un importante despliegue artístico, con la participación de bandas locales y el esperado show de Camilú, una de las artistas emergentes más destacadas del pop argentino.

Camilú ya acumula un recorrido notable: dos nominaciones a los Latin Grammy (2023 y 2025), colaboraciones con artistas de renombre como David Bisbal, Abel Pintos y Alex Ubago, y presencia en festivales internacionales como Viña del Mar.