Capturaron al presunto autor del crimen en Maipú: lo investigan por femicidio vinculado

Carlos Alberto Zalazar Ábalos, de 44 años, fue capturado este sábado tras varios días de búsqueda. Está acusado de asesinar a puñaladas a Hugo Domínguez Cornejo y de incendiar la casa de su expareja. La Justicia investiga el caso como un femicidio vinculado.

Carlos Alberto Zalazar Ábalos, de 44 años, fue detenido este sábado en el departamento de Las Heras, luego de permanecer varios días prófugo por el crimen de Hugo Alberto Domínguez Cornejo, de 53 años, ocurrido el pasado 10 de julio en Maipú.

El sospechoso tenía un pedido de captura nacional e internacional por la gravedad del caso. Si bien un primer allanamiento realizado en una vivienda precaria no permitió encontrarlo, la búsqueda continuó con patrullajes hasta que efectivos policiales lograron ubicarlo en la vía pública, frente a un domicilio del barrio Arquitecto Alfaro.

La detención se realizó sin que se registraran incidentes. Posteriormente, Zalazar fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte y quedó a disposición del fiscal Oscar Malla, quien interviene en la investigación durante la feria judicial.

Cómo fue el crimen en Maipú

El homicidio ocurrió en la zona de calles La Pampa y Blas Parera, en Maipú. Según la reconstrucción de los investigadores, Hugo Domínguez estaba ayudando a su pareja a trasladar muebles cuando el acusado llegó al lugar de manera sorpresiva.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, Zalazar atacó a la víctima con un cuchillo y le realizó dos puñaladas que le provocaron la muerte en el lugar.

Minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero los profesionales solo pudieron constatar el fallecimiento del hombre de 53 años.

La Fiscalía de Homicidios sostiene que el hecho encuadra como un femicidio vinculado o transversal. La investigación indica que el acusado habría asesinado a Domínguez con la intención de causar un grave daño emocional a su expareja, con quien mantenía una relación conflictiva y a quien, según la causa, ya había amenazado luego de conocer que había iniciado una nueva relación.

Los investigadores también atribuyen a Zalazar otro hecho ocurrido después del ataque. Según la acusación, tras cometer el crimen se dirigió hasta la vivienda de su expareja y prendió fuego el inmueble antes de escapar.

La mujer permanece bajo custodia policial y el expediente continúa bajo la calificación de homicidio agravado por mediar violencia de género.