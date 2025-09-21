Tragedia en El Nihuil: un hombre murió mientras pescaba en el embalse

La víctima, de 49 años, había salido solo a pescar en su embarcación. Tras horas de búsqueda, fue hallado muerto por personal de Bomberos y Defensa Civil.

Este fin de semana un hombre de 49 años murió en el embalse El Nihuil, adonde había ido a pescar en soledad.

Según informaron fuentes policiales, el sábado por la tarde su esposa se presentó en la dependencia de Rama Caída para denunciar la desaparición de su pareja, luego de perder contacto con él durante varias horas. El hombre había salido a bordo de su camioneta Ford Ranger y llevaba consigo una embarcación amarilla.

A partir de la denuncia se desplegó un intenso operativo de búsqueda con la participación de Bomberos, Defensa Civil y personal policial, que permitió ubicar primero la camioneta cerrada y luego la lancha, encontrada dada vuelta en la zona conocida como El Chañaral.

Debido a las condiciones climáticas adversas, con fuertes vientos y el lago muy agitado, la búsqueda se suspendió durante la noche y fue retomada a primera hora del domingo. Finalmente, alrededor de las 8.30 horas, los rescatistas confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre.

El hecho fue comunicado al Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso el trabajo de Policía Científica y las actuaciones correspondientes.