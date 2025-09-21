Día de la primavera con descenso de temperatura, Zonda y nevadas: el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Este domingo Mendoza estará marcada por viento Zonda en la precordillera, descenso de la temperatura, tormentas aisladas y probabilidad de nevadas en la cordillera Sur.
El pronóstico del tiempo para este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera y del estudiante en Mendoza, indica un panorama del tiempo inestable.
Para hoy se espera un cielo parcialmente nublado, con temperaturas más bajas en comparación a jornadas anteriores.
Se prevén tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia y viento Zonda durante la tarde en la precordillera, el centro y el sur provincial.
La máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima se ubicará en 7°C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por la probabilidad de nevadas en la cordillera de Malargüe y de San Rafael, además de la presencia de precipitaciones níveas en otros sectores de la cordillera, que tenderán a mejorar hacia la noche.
¿Cómo estará el lunes?
La semana comenzará con buen tiempo en la provincia.
Se espera una máxima de 20°C y una mínima de 6ºC con cielo mayormente despejado.
Hacia la tarde-noche, el sur mendocino podría presentar nubosidad, con un cielo seminublado desde las 18 horas.