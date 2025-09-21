Tragedia en Guaymallén: murió un motociclista tras ser atropellado en la Costanera

La víctima tenía 43 años y circulaba en moto cuando perdió el control, cayó sobre la calzada y fue embestido por un automóvil en plena Costanera.

Un motociclista murió el sábado por la noche luego de protagonizar un grave siniestro vial en Guaymallén.

El accidente se registró cerca de las 19.50 horas en la intersección de avenida Gobernador Videla y Remedios de Escalada, en el departamento de Guaymallén.

La víctima que tenía 43 años y con domicilio en Las Heras, circulaba en una motocicleta Bajaj Rouser 150 cc de color negro cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el dominio del rodado.

Según un testigo, el motociclista transitaba por Costanera de sur a norte, cuando chocó contra el separador del carril. El fuerte impacto lo proyectó hacia el carril contrario, en sentido norte a sur, donde fue embestido por un Mini Cooper negro conducido por una persona de 34 años.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó de inmediato, pero el médico de guardia confirmó el fallecimiento en el lugar.

En el caso intervienen la Oficina Fiscal N°1 y personal de Tránsito de Guaymallén.