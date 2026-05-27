Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 28 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 28 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 28 de mayo

Este jueves 28 de mayo habrá cortes de luz en:

Guaymallén

Entre calles Elpidio González, Urquiza, Los Malvones, Los Retamos y adyacencias; San Francisco del Monte. De 9.00 a 12.00 h.

Entre calles Mitre, Emilio Civit, Pedernera, Godoy Cruz y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

En la intersección de calle Lencinas con Valentín Alsina y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Costa Flores. En el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Cipolletti. En Planta Gascón II y adyacencias; Perdriel. De 8.30 a 10.30 h.

En la Ruta Provincial N°15. En barrios Cooperativa Urviser, Cooperativa Solar de Cuyo y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

En el callejón Arizu. En zonas aledañas a calle Proyectada I368; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Monteagudo, hacia el oeste de Gerónimo Ruiz, y adyacencias; Gutiérrez. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de calle Estancia Palma; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.

En calle La Costa, entre Los Cuarteles y Brantis. En el barrio Suboficiales; Gualtallary. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En la Ruta Nacional N°40 Sur, entre calles Juan Riera y Crayón; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Galmarini, entre Arequipa Suárez y Leopoldo Suárez; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

En calle José Vicente Zapata, entre San Martín Norte y Ruta Provincial N°92. En calle Quiroga, entre Videla Zapata y José Vicente Zapata, y áreas adyacentes; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael