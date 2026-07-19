Temporal en Mendoza: ya rescataron a 30 personas atrapadas por la nieve en Alta Montaña

El intenso temporal que afecta a la cordillera mendocina obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Los evacuados fueron asistidos en distintos puntos de la Ruta Nacional 7 y trasladados a Uspallata.

El fuerte temporal de nieve que desde el miércoles afecta a Alta Montaña de Mendoza ya dejó un saldo de 30 personas rescatadas en distintos operativos realizados sobre la Ruta Nacional 7.

Las tareas se desarrollaron en medio de condiciones extremas, con intensas nevadas, viento blanco y temperaturas bajo cero que dificultaron el acceso a las zonas afectadas.

El operativo de emergencia comenzó el viernes, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” y del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional recibieron el alerta sobre varias personas que habían quedado aisladas en distintos sectores de la cordillera debido a la acumulación de nieve y al corte total de la ruta.

Con maquinaria, vehículos especiales y personal capacitado para operar en Alta Montaña, los rescatistas trabajaron durante horas para asistir a quienes no podían continuar viaje ni regresar por sus propios medios.

El mayor despliegue se llevó adelante en el Puente del Inca, donde fueron rescatadas 12 personas. A ese operativo se sumaron otras intervenciones en diferentes sectores del corredor internacional:

Puente del Inca: 12 personas rescatadas.

12 personas rescatadas. Horcones: 5 personas evacuadas.

5 personas evacuadas. Penitentes: 4 personas asistidas.

4 personas asistidas. Las Cuevas: 2 personas rescatadas.

A estas evacuaciones se agregan cuatro andinistas que habían sido localizados y rescatados durante los primeros días del temporal en las inmediaciones del Cerro Penitentes, a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional 7. Con todas estas intervenciones, el total de personas puestas a salvo desde el inicio del fenómeno asciende a 30.

Entre los evacuados había tanto turistas como residentes de la zona, quienes fueron trasladados hasta Uspallata, donde recibieron abrigo, alimentos y controles médicos preventivos para descartar complicaciones derivadas de la exposición al frío extremo.

El temporal, que comenzó el miércoles y se intensificó durante los últimos días, dejó registros históricos de acumulación de nieve. Hasta este sábado se informaron 3,30 metros de nieve en Las Cuevas, entre 2 y 2,50 metros en Puente del Inca y 2 metros en Penitentes.

Las autoridades advirtieron que las nevadas persistirán durante las próximas jornadas y que las condiciones adversas podrían extenderse hasta el 31 de julio.