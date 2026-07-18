Temporal de nieve en Mendoza: qué rutas están cortadas y dónde es obligatorio usar cadenas

El intenso temporal que afecta a la cordillera complica la circulación en distintos puntos de Mendoza. Vialidad Provincial actualizó el estado de las rutas.

Las fuertes nevadas que afectan a la cordillera de Mendoza, en medio de alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja, provocan importantes complicaciones en el tránsito provincial.

La acumulación de nieve y la formación de hielo obligaron al cierre preventivo de varios caminos y restringieron la circulación en otros sectores.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) difundió un nuevo parte con el estado actualizado de las rutas. Además de informar los cortes totales, el organismo recordó que en algunos sectores es obligatorio portar y utilizar cadenas para poder transitar.

Uno de los puntos más comprometidos es el camino hacia el complejo Las Leñas, donde el uso de cadenas es obligatorio por la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

Rutas cortadas por el temporal en Mendoza

Las intensas nevadas obligaron a cerrar de manera preventiva varios caminos de montaña. Estos son los tramos afectados:

Ruta Provincial 13 (Las Heras) : permanece intransitable entre Agua de Chilcas y el cerro Siete Colores, en el tramo que conecta el barrio El Sol con Uspallata.

: permanece intransitable entre Agua de Chilcas y el cerro Siete Colores, en el tramo que conecta el barrio El Sol con Uspallata. Ruta Provincial 52 (Villavicencio-Uspallata): solo se puede llegar hasta el Hotel Villavicencio. Desde allí hacia Uspallata el camino está cerrado por acumulación de nieve.

solo se puede llegar hasta el Hotel Villavicencio. Desde allí hacia Uspallata el camino está cerrado por acumulación de nieve. Ruta Provincial 220 (San Rafael): tránsito interrumpido entre Arroyo Blanco y el hotel abandonado de El Sosneado.

tránsito interrumpido entre Arroyo Blanco y el hotel abandonado de El Sosneado. Ruta Provincial 226 (Malargüe): permanece totalmente cerrada desde Las Loicas, pasando por Valle Noble y El Azufre, hasta el Paso El Planchón.

permanece totalmente cerrada desde Las Loicas, pasando por Valle Noble y El Azufre, hasta el Paso El Planchón. Ruta Provincial 222: el tramo que continúa más allá de Las Leñas hacia Valle Hermoso continúa cerrado.

Además de los caminos clausurados, Vialidad informó otros sectores donde se puede transitar, aunque con velocidad reducida y extremando los cuidados.

Ruta Provincial 89 (Potrerillos-Vallecitos): hay nieve sobre la calzada en el acceso a Vallecitos y es obligatorio llevar cadenas. El tramo entre Las Vegas y San José, por La Carrera, permanece habilitado con precaución.

hay nieve sobre la calzada en el acceso a Vallecitos y es obligatorio llevar cadenas. El tramo entre Las Vegas y San José, por La Carrera, permanece habilitado con precaución. Caverna de las Brujas (Malargüe): el circuito sigue habilitado, aunque presenta nevadas débiles y el camino de tierra requiere máxima precaución.

A las complicaciones por el clima se suman varios frentes de obra en distintos puntos de Mendoza:

Ruta Provincial 10 (Juan José Paso): continúa el corte total por los trabajos del Metrotranvía entre el canal Cacique Guaymallén y la rotonda de Paso y San Martín. El tránsito se desvía por un camino paralelo.

continúa el corte total por los trabajos del Metrotranvía entre el canal Cacique Guaymallén y la rotonda de Paso y San Martín. El tránsito se desvía por un camino paralelo. Ruta Provincial 22 (Acceso Este, Maipú): hay cortes parciales y desvíos por obras en colectoras entre Serpa y Cervantes, y entre la RP 33/LM y Lamadrid. La circulación se realiza por media calzada de 8 a 18.

hay cortes parciales y desvíos por obras en colectoras entre Serpa y Cervantes, y entre la RP 33/LM y Lamadrid. La circulación se realiza por media calzada de 8 a 18. Ruta Nacional 143 (San Rafael): avanzan los trabajos de repavimentación en distintos sectores, con desvíos y cortes temporarios entre Bertani y Zamarbide y en la intersección con la Ruta Provincial 157.

Caminos cerrados por temporada

Vialidad recordó que, además de los inconvenientes provocados por el temporal, algunos accesos de alta montaña permanecen cerrados durante todo el invierno:

Circuito al Monumento Cristo Redentor.

Ruta Provincial 98 , acceso a Laguna del Diamante, en San Carlos.

, acceso a Laguna del Diamante, en San Carlos. Paso del Carqueque, entre Castillos de Pincheira y Valle Noble.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje y evitar desplazamientos hacia zonas de montaña mientras continúen las nevadas y las bajas temperaturas.