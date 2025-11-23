¿Te gustaría aprender panadería y repostería? Sumate a estas clases gratuitas con amplia salida laboral

Se vienen dos nuevas capacitaciones gratuitas para quienes quieran mejorar sus técnicas en panificados y galletas. Los cupos son limitados y requieren preinscripción.

El Municipio de Godoy Cruz anunció dos nuevas Master Class gratuitas de panadería y repostería, pensadas para vecinos que buscan perfeccionar sus habilidades o comenzar a capacitarse en oficios gastronómicos.

Estas actividades se realizan gracias al trabajo conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).

En ambas clases se abordarán técnicas básicas, selección adecuada de ingredientes y la elaboración de productos frescos, ideales tanto para uso personal como para emprendimientos.

Las capacitaciones tendrán lugar en el Centro de Formación Profesional Nº 6-002 Dolores Prats de Huisi (CFP Sarmiento), ubicado en Marciano Cantero y Cutral-Có, en el barrio Sarmiento.

Detalle de los cursos

Master Class de Panificados: pan de hamburguesa con papa

La primera propuesta se enfocará en un clásico que suma cada vez más seguidores: el pan de hamburguesa con papa, una preparación esponjosa y versátil.

Durante la clase, los participantes aprenderán:

Fundamentos básicos de panadería

Preparación de masas: amasado y leudado

amasado y leudado Técnicas de formado y horneado

de formado y Recomendaciones para lograr un pan suave y uniforme

Quienes deseen asistir deberán preinscribirse previamente, ya que los cupos son limitados.

La actividad se dictará el miércoles 3 de diciembre, de 10 a 12 horas.

Master Class de Cookies: recetas y técnicas esenciales

La segunda capacitación está dedicada a quienes quieran dominar el mundo de las cookies artesanales.

La clase repasará desde los ingredientes clave hasta los tiempos de cocción para lograr distintas variedades con resultados profesionales.

Los temas incluyen:

Introducción a la repostería y breve historia de las cookies

y breve historia de las cookies Selección de ingredientes y herramientas

y herramientas Técnicas de mezclado, amasado y horneado

de mezclado, amasado y horneado Elaboración de diferentes tipos de cookies

Esta actividad se desarrollará el miércoles 10 de diciembre, de 10 a 12 horas, también con preinscripción obligatoria.

¿Cuáles son los requisitos?

Para participar es necesario:

Tener más de 18 años

Contar con domicilio legal en Godoy Cruz

Una vez realizada la preinscripción, las personas seleccionadas recibirán la confirmación por WhatsApp.

Para consultas o más detalles, se puede contactar a la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429360/61o vía WhatsApp al 261-3064922.