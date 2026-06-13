Estos son los ganadores que irán a la Avant Premier de Toy Story 5

La esperada película de Pixar tendrá una función especial este lunes feriado en Cinemacenter La Barraca. Ya se conocieron los ganadores de los pases familiares para disfrutar antes que nadie de una de las producciones más esperadas del año.

La cuenta regresiva para el estreno de Toy Story 5 ya comenzó y en Mendoza habrá una oportunidad única para verla antes que el público general. Este lunes 15 de junio, aprovechando el feriado, se realizará una Avant Premiere exclusiva en Cinemacenter La Barraca, donde decenas de fanáticos podrán reencontrarse con los personajes más queridos de Pixar. En ese marco, ya fueron anunciados los ganadores del sorteo organizado por el 9 Televida, quienes recibirán pases familiares para asistir a esta función especial.

La Avant Premiere promete reunir a grandes y chicos en una jornada cargada de emoción, nostalgia y diversión. Los afortunados ganadores obtendrán un pase familiar compuesto por cuatro entradas para disfrutar de la película en pantalla grande.

La expectativa es enorme, ya que se trata del regreso de una de las franquicias animadas más exitosas y queridas de la historia del cine.

Qué se sabe sobre Toy Story 5

La nueva entrega volverá a reunir a los personajes que marcaron a varias generaciones. Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes regresan para protagonizar una aventura completamente nueva.

En esta oportunidad, la historia explorará los cambios en las formas de jugar de las nuevas generaciones. La aparición de un moderno dispositivo tecnológico llamado Lilypad pondrá a prueba el lugar que ocupan los juguetes tradicionales en la vida de Bonnie.

La película también contará nuevamente con las voces originales de Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear, además de incorporar nuevos personajes que prometen darle un aire renovado a la historia.

Mirá el tráiler de Toy Story

Estos son los ganadores de los pases familiares

Deberán presentar en el Cinemacenter de La Barraca el lunes 15 de junio a las 19 horas con su DNI.