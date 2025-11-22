Anteojos gratuitos para niños y adolescentes en el Gran Mendoza: dónde y cuándo estará el Tren de Capital Humano

El Tren de Capital Humano inició una vez más su recorrido por el Gran Mendoza con operativos oftalmológicos y entrega de anteojos sin costo para niños y adolescentes en distintas sedes y escuelas del área metropolitana. El cronograma completo.

El programa nacional Ver para Ser Libres, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, desembarcará una vez más en el Gran Mendoza con una serie de operativos que se realizarán junto al Gobierno provincial y los municipios del área metropolitana.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a controles oftalmológicos y a la provisión de anteojos sin costo para quienes los necesiten.

El operativo contará con un equipo de profesionales y unidades móviles que recorrerán distintos puntos de la región para detectar problemas de visión de manera temprana, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

El objetivo es mejorar el rendimiento escolar y evitar que la falta de acceso a atención oftalmológica se convierta en una barrera.

Una de las particularidades del programa es que incluye un ómnibus totalmente equipado para realizar exámenes de la vista, además de un laboratorio móvil que fabrica y entrega los anteojos en el momento. De esta forma, se evita que los beneficiarios deban trasladarse o esperar turnos posteriores.

Dónde y cuándo estará el Tren de Capital Humano en el Gran Mendoza

25 de noviembre – Luján de Cuyo

Sede: CAPS 218

CAPS 218 Ubicación: Terrada e Isla de los Estados, Carrodilla Este

Terrada e Isla de los Estados, Carrodilla Este Localidades comprendidas: Carrodilla – Maipú – Godoy Cruz

25 de noviembre – Maipú

Escuelas: República del Líbano (N° 4-262) y Felipe Pescara (N° 1-743)

República del Líbano (N° 4-262) y Felipe Pescara (N° 1-743) Ubicación: Colonia Bombal

Colonia Bombal Localidad: Rodeo del Medio

26 de noviembre – Luján de Cuyo

Sede: Módulo del CAPS 39

Módulo del CAPS 39 Ubicación: Ferroviario Argentino y Los Barrancos, Ugarteche

Ferroviario Argentino y Los Barrancos, Ugarteche Localidades comprendidas: Ugarteche – Carrizal

26 de noviembre – Maipú

Escuela: Sin Nombre (N° 1-750)

Sin Nombre (N° 1-750) Ubicación: Barrio Corazón de Jesús, Gutiérrez

Barrio Corazón de Jesús, Gutiérrez Localidad: Gutiérrez

27 de noviembre – Godoy Cruz

Sede: Polideportivo Padre Contreras

Polideportivo Padre Contreras Ubicación: Rawson y Vélez Sarsfield, barrio Las Tortugas

27 de noviembre – Ciudad de Mendoza

Escuela: Raffo de la Reta (N° 1-543)

Raffo de la Reta (N° 1-543) Ubicación: Potrerillos s/n, barrio San Martín

Potrerillos s/n, barrio San Martín Localidad: Ciudad

28 de noviembre – Godoy Cruz

Sede: Polideportivo Felipe Llaver

Polideportivo Felipe Llaver Ubicación: Arturo Illia entre Cipolletti y Dique Tulumaya, Villa Marini

28 de noviembre – Ciudad de Mendoza