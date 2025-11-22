Anteojos gratuitos para niños y adolescentes en el Gran Mendoza: dónde y cuándo estará el Tren de Capital Humano

El Tren de Capital Humano inició una vez más su recorrido por el Gran Mendoza con operativos oftalmológicos y entrega de anteojos sin costo para niños y adolescentes en distintas sedes y escuelas del área metropolitana. El cronograma completo.
El programa nacional Ver para Ser Libres, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, desembarcará una vez más en el Gran Mendoza con una serie de operativos que se realizarán junto al Gobierno provincial y los municipios del área metropolitana.
La iniciativa apunta a facilitar el acceso a controles oftalmológicos y a la provisión de anteojos sin costo para quienes los necesiten.
El operativo contará con un equipo de profesionales y unidades móviles que recorrerán distintos puntos de la región para detectar problemas de visión de manera temprana, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
El objetivo es mejorar el rendimiento escolar y evitar que la falta de acceso a atención oftalmológica se convierta en una barrera.
Una de las particularidades del programa es que incluye un ómnibus totalmente equipado para realizar exámenes de la vista, además de un laboratorio móvil que fabrica y entrega los anteojos en el momento. De esta forma, se evita que los beneficiarios deban trasladarse o esperar turnos posteriores.
Dónde y cuándo estará el Tren de Capital Humano en el Gran Mendoza
25 de noviembre – Luján de Cuyo
- Sede: CAPS 218
- Ubicación: Terrada e Isla de los Estados, Carrodilla Este
- Localidades comprendidas: Carrodilla – Maipú – Godoy Cruz
25 de noviembre – Maipú
- Escuelas: República del Líbano (N° 4-262) y Felipe Pescara (N° 1-743)
- Ubicación: Colonia Bombal
- Localidad: Rodeo del Medio
26 de noviembre – Luján de Cuyo
- Sede: Módulo del CAPS 39
- Ubicación: Ferroviario Argentino y Los Barrancos, Ugarteche
- Localidades comprendidas: Ugarteche – Carrizal
26 de noviembre – Maipú
- Escuela: Sin Nombre (N° 1-750)
- Ubicación: Barrio Corazón de Jesús, Gutiérrez
- Localidad: Gutiérrez
27 de noviembre – Godoy Cruz
- Sede: Polideportivo Padre Contreras
- Ubicación: Rawson y Vélez Sarsfield, barrio Las Tortugas
27 de noviembre – Ciudad de Mendoza
- Escuela: Raffo de la Reta (N° 1-543)
- Ubicación: Potrerillos s/n, barrio San Martín
- Localidad: Ciudad
28 de noviembre – Godoy Cruz
- Sede: Polideportivo Felipe Llaver
- Ubicación: Arturo Illia entre Cipolletti y Dique Tulumaya, Villa Marini
28 de noviembre – Ciudad de Mendoza
- Escuela: Carlos Berdasco (N° 1-742)
- Ubicación: Pablo Neruda y E. López, barrio La Favorita
- Localidad: Ciudad