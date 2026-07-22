Talleres gratis de danza, murga y bordado en Mendoza: dónde son y cómo inscribirte

La propuesta incluye danza, murga, bordado mexicano, talleres de teatro, folclore, artes visuales, canto coral, literatura e historia del arte. Las actividades están destinadas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La Municipalidad de Las Heras abrió las inscripciones para los Talleres Culturales 2026, una propuesta gratuita que busca acercar distintas expresiones artísticas a los vecinos del departamento y generar nuevos espacios de encuentro y aprendizaje.

La iniciativa está destinada a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con una oferta variada de actividades para quienes quieran iniciarse en una disciplina artística o continuar desarrollando sus conocimientos.

Entre los talleres disponibles se encuentran:

Teatro

Folclore

Danza clásica

Artes visuales

Murga

Canto coral

Literatura

Historia del arte

Bordado mexicano

Desde el Municipio indicaron que los talleres suelen tener una importante convocatoria, por lo que las inscripciones estarán disponibles hasta completar los cupos previstos para cada actividad. Por este motivo, recomendaron realizar el registro con anticipación.

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la comuna para promover el acceso a la cultura y ofrecer espacios que favorezcan la creatividad, la formación y la participación de la comunidad.

Cómo inscribirse a los Talleres Culturales

Las personas interesadas podrán consultar la grilla completa de horarios, los espacios donde se dictarán las clases y los requisitos correspondientes a cada nivel.

Además, el trámite de inscripción se puede realizar de manera online a través del enlace habilitado por la Municipalidad de Las Heras.