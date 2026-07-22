Planazo gratis en Mendoza: casas históricas abren sus puertas con visitas, música, artesanos y gastronomía

Durante 12 días, mendocinos y turistas podrán recorrer casonas, museos y espacios patrimoniales con visitas guiadas, gastronomía, música, arte y propuestas rurales. La iniciativa suma una muestra de artesanos y diseñadores locales.

Hay lugares que permiten conocer mucho más que una ciudad o un destino turístico. Son espacios donde la arquitectura, las historias familiares, los oficios y las costumbres se mezclan para contar cómo se construyó la identidad de una comunidad.

Con esa mirada, Mendoza realizará una nueva edición del ciclo Las Casas Abiertas, una propuesta que invita a recorrer distintos rincones de la provincia y descubrir su patrimonio de una manera diferente.

La tercera edición se desarrolla del 20 al 31 de julio y permitirá que residentes y visitantes ingresen a casas y casonas de distintos departamentos que abrirán sus puertas para compartir sus historias y tradiciones.

Con entrada gratuita, este planazo reunirá visitas guiadas, recorridos patrimoniales, experiencias gastronómicas, música, intervenciones artísticas, talleres y actividades vinculadas al turismo rural, entre otras opciones.

Según explicó Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico, la iniciativa incluye más de 50 casas vinculadas al programa en todo el territorio provincial, aunque serán 17 los espacios que estarán abiertos al público durante esta edición.

El funcionario destacó que los espacios que participan de la propuesta tienen diferentes características. Algunos funcionan como restaurantes, otros son museos y también hay casas que simplemente abrirán sus puertas para que mendocinos y turistas puedan conocerlas y acercarse a los valores culturales de cada lugar.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de Colección Identidad, una propuesta de la Dirección de Industrias Creativas de la Subsecretaría de Cultura. Se trata de un laboratorio de artistas visuales y diseñadores mendocinos que reúne piezas vinculadas con los saberes, las técnicas y las historias que forman parte de la identidad provincial.

Laura Beningazza, directora de Actividades Artísticas, explicó que el público podrá conocer estos espacios y, al mismo tiempo, acceder a las creaciones de los artistas y diseñadores locales. “Además de visitar los espacios, el público también podrá disfrutar y comprar elementos de los diseñadores y artistas visuales de la provincia de Mendoza“, detalló.

A lo largo del ciclo habrá una serie de actividades que se mantendrán durante varios días. Entre ellas se encuentran:

Delis Café: cafetería de especialidad y muestra Colección Identidad, del 20 al 30 de julio, de 10 a 21.

cafetería de especialidad y muestra Colección Identidad, del 20 al 30 de julio, de 10 a 21. Patio Lorenza: menú patrimonial de lunes a viernes al mediodía.

menú patrimonial de lunes a viernes al mediodía. Patio Don Andrés: menú patrimonial de martes a domingo.

menú patrimonial de martes a domingo. La Central Vermutería: propuesta de pastelitos y vermú mendocino.

propuesta de pastelitos y vermú mendocino. Casa Ventura Segura: recorridos históricos gratuitos de lunes a viernes.

recorridos históricos gratuitos de lunes a viernes. Royal India: menú especial dedicado a la gastronomía india.

menú especial dedicado a la gastronomía india. Bianco & Nero: desayunos, brunch, heladería y muestra Colección Identidad.

desayunos, brunch, heladería y muestra Colección Identidad. Ana del Sol: tradicional propuesta “Tarde finquera”.

tradicional propuesta “Tarde finquera”. El Patio de Babushka: menú de cocina tradicional.

menú de cocina tradicional. Espacio Arizu: acceso gratuito a la muestra Colección Identidad de jueves a sábado.

Además, el programa contempla actividades especiales en diferentes espacios de la provincia.

Viernes 24 de julio

Visitas guiadas y muestra de Carlos Alonso en la Mansión Stoppel .

en la . Experiencia de turismo rural en Puesto Familiar Los Pajaritos.

Actividades patrimoniales en el Museo Casa de San Martín.

Visitas guiadas en Espacio Arizu.

Sábado 25 de julio

Nuevas actividades en la Mansión Stoppel.

Concierto “Padre e hijo”, a cargo del Ensamble 392, en el Museo Emiliano Guiñazú – Casa de Fader.

Elaboración de pan y merienda regional en El Patio Casa de Campo.

Experiencia de turismo rural en Los Pajaritos.

Actividades patrimoniales en el Museo Casa de San Martín.

Visitas guiadas en Espacio Arizu.

Domingo 26 de julio

Nueva jornada de actividades en la Mansión Stoppel.

Turismo rural en Los Pajaritos .

. Visitas y propuestas patrimoniales en el Museo Casa de San Martín.

Miércoles 29 de julio

Visitas guiadas y taller para niños en e l Museo Nacional del Vino .

. Menús patrimoniales en La Casona Coffee.

Jueves 30 y viernes 31 de julio

Continuarán las propuestas gastronómicas con menús patrimoniales en La Casona Coffee.

Entre los espacios que formarán parte de la iniciativa se encuentra la Mansión Stoppel, uno de los lugares destacados de esta edición.

Patricia Barranco Gil, integrante del equipo de producción artística, explicó que uno de los objetivos de las visitas es generar una experiencia que permita al visitante conectarse con la historia y la arquitectura del lugar. “Intentamos que la persona que entra se vaya emocionada, que algo le pase en el cuerpo, que se impacte por la arquitectura y que salga de una manera distinta a como ingresó“, sostuvo.

Barranco Gil señaló que muchos de los elementos utilizados en la construcción fueron traídos desde Europa y que el edificio permite acercarse al contexto social de aquella época, marcado por una fuerte mirada hacia el exterior y por la influencia europea.

La historia de las antiguas casonas también suele estar acompañada por relatos y leyendas. En el caso de la Mansión Stoppel, existen historias vinculadas a supuestas apariciones y fantasmas que circularon entre personas que trabajaron en la puesta en valor del edificio.

Sin embargo, desde el museo aclaran que esas historias forman parte de los relatos que rodean a muchas construcciones antiguas, sin convertirlas en el eje de la propuesta.