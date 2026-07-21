Planazo gratis en Mendoza: noche de tango y folclore con música y danza en vivo

La Ciudad de Mendoza prepara una nueva propuesta cultural para disfrutar en familia y con entrada libre. Este planazo promete una noche especial con música y danza en vivo.

La Ciudad de Mendoza prepara un nuevo planazo gratuito cultural para quienes buscan disfrutar de un espectáculo esta semana.

Se trata de una nueva edición de Jueves de Orquesta, un ciclo que en esta oportunidad combinará música y danza para celebrar algunos de los géneros más representativos de la identidad argentina.

La propuesta tendrá como protagonistas a la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza y al Ballet Folclórico de la Ciudad, dos elencos estables que compartirán escenario en una gala pensada para recorrer las raíces culturales del país a través de diferentes sonidos, ritmos y coreografías.

La orquesta, bajo la dirección del maestro y pianista Mario Galván, presentará un repertorio dedicado al tango y al folclore argentino, con obras emblemáticas que forman parte de la historia musical nacional.

En esta ocasión, además, participarán los 18 músicos que actualmente integran la formación, con la asistencia de dirección de Alejo Viard.

La música estará acompañada por la danza del Ballet Folclórico de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Gabriela Cánovas. Las coreografías fueron preparadas especialmente para la ocasión y buscarán generar un diálogo entre los instrumentos y el movimiento sobre el escenario.

De esta manera, el espectáculo propone una experiencia que va más allá de un concierto tradicional. El público podrá disfrutar de una puesta en escena en la que el tango y el folclore se encontrarán con la danza para recrear distintas expresiones de la cultura popular argentina.

El ciclo Jueves de Orquesta nació como una iniciativa para acercar el trabajo de los artistas municipales a vecinos y visitantes, con espectáculos de acceso libre en distintos espacios culturales de la Ciudad.

A través de cada presentación, la Orquesta Municipal busca mostrar diferentes repertorios y acercar al público una propuesta artística que pone en valor la música y las tradiciones argentinas.

En esta nueva edición, la combinación con el Ballet Folclórico permitirá disfrutar de una noche especial, con música en vivo y danza en un mismo escenario.

Cuándo y dónde es

La gala de Jueves de Orquesta será el jueves 23, a las 20:30 horas, en el Teatro Mendoza.

La entrada será gratuita y por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con anticipación para asegurarse un lugar.