Suspendieron el planazo gratuito del fin de semana para ver a Los Pericos y Javier Calamaro: los motivos

El evento gratuito que iba a reunir emprendedores, foodtrucks y shows de bandas como Los Pericos y Javier Calamaro fue cancelado.

El Mercado Cultural, uno de los planazos gratuitos para este fin de semana en Mendoza que combinaba diseño, gastronomía y música en vivo, fue suspendido.

La actividad formaba parte de las celebraciones por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y era organizada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, a través de la Dirección de Industrias Creativas, junto a la Municipalidad de Guaymallén y la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAN).

El evento iba a realizarse durante tres jornadas con entrada gratuita del viernes al domingo en el Espacio Cultural Julio Le Parc, pero fue cancelado debido al pronóstico de tormentas para el fin de semana.

La iniciativa buscaba promover la circulación y comercialización de productos culturales, además de generar un espacio de encuentro entre artistas, emprendedores y público en general.

La propuesta incluía un mercado con 100 emprendedores seleccionados entre casi 300 postulantes, que representaban distintos rubros de las industrias creativas locales, como cosmética orgánica, ilustración, marroquinería, cerámica y tecnología.

Además, el evento sumaba el Encuentro Provincial de Foodtrucks, con un patio gastronómico que ofrecería diversas opciones de comida para acompañar las actividades culturales.

La programación también contemplaba una grilla de música en vivo que combinaba artistas emergentes con figuras reconocidas del rock nacional.

Entre los shows previstos estaban las presentaciones de La Portuaria, Javier Calamaro y Los Pericos, además de otras bandas musicales locales y regionales.

Por el momento, no se informó una nueva fecha para la realización del evento.