Fruta vs. fernet: el consejo de Jorge Pujol que generó críticas

El doctor y especialista en obesidad volvió a hablar de la polémica que se generó en las redes sociales por sus declaraciones, defendiendo su idea de “sacrificar frutas” para poder disfrutar un vaso de fernet en un asado. La nutricionista Agustina Murcho salió al cruce y remarcó que la fruta no es lo mismo que el alcohol, subrayando sus beneficios nutricionales frente a los efectos tóxicos de las bebidas alcohólicas.

El médico Jorge Pujol volvió a estar en el centro de la escena tras sus declaraciones en un programa de streaming donde declaró que si un día tenés un asado, “no comas frutas ese día, sacrificó ese ingreso de calorías y te podés tomar un fernet”.

La polémica se originó días atrás, cuando el médico afirmó que “una fruta es igual a un vaso de cerveza o de fernet con Coca cero”, lo que provocó la reacción inmediata de especialistas en nutrición.

La nutricionista Agustina Murcho fue una de las voces más firmes en cuestionar al médico. “No, la fruta no es lo mismo que el alcohol. Reducir todo a ‘tienen fructosa’ es ignorar cómo funciona el cuerpo”, señaló en sus redes sociales.

Murcho explicó que la fruta aporta fibra, vitaminas y minerales, genera saciedad y se absorbe lentamente, mientras que el alcohol “no aporta nutrientes, no sacia y afecta directamente al hígado”. Además, remarcó que los triglicéridos no aparecen por comer fruta, sino por excesos de alcohol, malos hábitos alimentarios, genética y sedentarismo.

Durante su paso por Cada Día Pujol habló de sus declaraciones y de la polémica que se había generado y defendió el uso medido de gaseosas dietéticas para acompañar bebidas alcohólicas: “No te va a hacer nada si te juntaste y tomaste un fernet una vez por semana de vez en cuando. Tampoco endemonicemos lo que vos podés, porque es una herramienta muy buena en las gaseosas dietéticas”.

Pujol aclaró que su recomendación no implica comparar directamente fruta con alcohol, sino “sacrificar ciertas cosas, por más que sean buenas, para que podamos tener el nivel de calorías incorporadas”. Sin embargo, reconoció que sus dichos generaron críticas: “No faltó una desubicada que dijo, ay, las frutas y el fernet, ¿quién va a comparar las cosas?”.

Mientras Pujol defendió su postura como una “estrategia para disfrutar el asado con amigos”, Murcho advirtió que equiparar fruta con alcohol es un error grave que puede confundir a la audiencia y afectar la percepción de hábitos saludables.

Mirá aquí a Jorge Pujol en Cada Día hablando sobre la polémica de las frutas y el Fernet: