¿Querés aprender a operar luces profesionalmente? Sumate a esta capacitación gratuita

Durante la jornada se compartirán herramientas y conocimientos sobre el manejo de iluminación para eventos. La actividad es gratuita y estará a cargo de un técnico especializado en sonido e iluminación.

Quienes estén interesados en el mundo de la iluminación para espectáculos y eventos tendrán una oportunidad de formación gratuita.

El próximo 25 de marzo se llevará a cabo una capacitación orientada al manejo de software y técnicas de iluminación profesional.

El encuentro se realizará de 14:30 a 17:30 en Mario Gómez, ubicado en Cervantes 1437 en el departamento de Godoy Cruz.

La capacitación estará a cargo de Franco Magallanes, técnico de sonido e iluminación con experiencia en el rubro de eventos y espectáculos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en áreas técnicas vinculadas al sonido y la iluminación en empresas como GO Técnica y Decibelios Técnica.

Además, cuenta con formación específica en sistemas y consolas de iluminación profesional, con conocimientos en plataformas como Avolites, MA2 y distintas interfaces utilizadas en el control de luminarias para shows.

Magallanes también ha participado como técnico en vendimias departamentales, formando parte de equipos encargados del montaje y operación de iluminación en estos espectáculos.

¿Qué vas a aprender?

Durante la jornada se abordarán contenidos prácticos vinculados al uso del software Freestyler, una de las herramientas utilizadas para el control de sistemas de iluminación. Entre los temas que se verán se destacan el pacheo de luminarias, la creación de librerías, el desarrollo de efectos y escenas, además de la visualización en software 3D para la programación de luces.

Desde la organización explicaron que la capacitación está pensada para personas que quieran iniciarse en el área técnica de eventos, así como también para quienes ya tengan conocimientos y busquen profundizarlos.

¿Cuáles son los requisitos?

Para participar, el único requisito es llevar una notebook, ya que allí se instalará el software durante la capacitación. También recomiendan llevar algo para tomar notas.

La actividad es gratuita, abierta a mayores de 18 años y con cupos limitados.

¿Cómo inscribirte?

La inscripción se realiza enviando un mensaje al WhatsApp: 261 716 3646.

Además de sumar conocimientos técnicos, la propuesta apunta a mostrar una posible salida laboral: la de operador de iluminación para eventos, un rol cada vez más requerido en espectáculos, fiestas, recitales y producciones audiovisuales.