Planazo en Mendoza: dónde y cuándo podés ver cine gratis durante marzo

Durante todo el mes habrá funciones gratuitas con películas para todos los gustos: animé japonés, clásicos del cine y propuestas de terror.

Los amantes del cine tienen un nuevo planazo gratuito para disfrutar durante todo marzo en la capital mendocina.

La invitación cuenta con una programación especial que incluye animé japonés, cine de autor, clásicos del terror y proyecciones gratuitas durante todo el mes.

La propuesta principal será el ciclo “Ellas protagonistas”, dedicado al cine animado japonés con personajes femeninos en el centro de la historia. La iniciativa se enmarca en las actividades por el Mes de la Mujer y busca acercar al público a producciones que rara vez se ven en los circuitos comerciales.

El ciclo es organizado por el Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA junto al grupo Yaksok, dedicado a la difusión de la cultura asiática.

Las funciones se realizarán los miércoles a las 21 horas con entrada gratuita.

Miércoles 11 de marzo: Trapezium (Japón, 2024), dirigida por Masahiro Shinohara y Kôji Masunari. La película sigue la historia de Yū Higashi, una adolescente que sueña con convertirse en idol y decide imponerse estrictas reglas para lograrlo. En el camino conocerá nuevas amigas que cambiarán su forma de ver la vida.

(Japón, 2024), dirigida por Masahiro Shinohara y Kôji Masunari. La película sigue la historia de Yū Higashi, una adolescente que sueña con convertirse en idol y decide imponerse estrictas reglas para lograrlo. En el camino conocerá nuevas amigas que cambiarán su forma de ver la vida. Miércoles 18 de marzo: Una carta para Momo (Japón, 2011), de Hiroyuki Okiura. Narra la historia de una joven que, tras la muerte de su padre, se muda con su madre a una isla remota donde comenzará a vivir situaciones inesperadas mientras intenta comprender una carta inconclusa que él dejó.

(Japón, 2011), de Hiroyuki Okiura. Narra la historia de una joven que, tras la muerte de su padre, se muda con su madre a una isla remota donde comenzará a vivir situaciones inesperadas mientras intenta comprender una carta inconclusa que él dejó. Miércoles 25 de marzo: La noche es corta, camina chica! (Japón, 2017), dirigida por Masaaki Yuasa. La trama sigue a un joven que intenta llamar la atención de una misteriosa chica durante una larga y surrealista noche llena de aventuras.

Especial Brian De Palma

Los jueves a las 21 horas el espacio presentará un ciclo dedicado al reconocido director estadounidense Brian De Palma.

Jueves 12 de marzo : Sisters

: Jueves 19 de marzo: Carrie

Jueves 26 de marzo: The Fury

Ciclo de terror

Los viernes a las 21 horas continuará el ciclo “Terror en el Terroir”, organizado por CeFilMA y el Festival Terror Córdoba, dedicado al cine de género.

Viernes 13 de marzo: Akelarre, del director mendocino Pablo Agüero

del director mendocino Pablo Agüero Viernes 20 de marzo: Bones and All / Hasta los huesos , dirigida por Luca Guadagnino

, dirigida por Luca Guadagnino Viernes 27 de marzo: Un susurro invocó mi nombre, de Emilia Cotella y John Mathis

Dónde serán las funciones

Todas las proyecciones se realizarán en el Microcine Municipal David Eisenchlas, ubicado en el subsuelo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Las funciones comienzan a las 21 horas y la entrada es gratuita, hasta completar la capacidad de la sala, que cuenta con 100 butacas, por lo que se recomienda llegar con tiempo.