El video del robo que escandaliza al país: tiró a un nene de 12 años que iba a la escuela, le sacó la mochila y hasta el buzo

El hecho ocurrió en la ciudad de La Plata en Buenos Aires y durante la mañana del jueves. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Se viralizó en todo el país causando una profunda indignación.

Un video que se viralizó en Redes Sociales escandaliza al país. La víctima es un nene de 12 años que fue brutalmente atacado para robarle la mochila y hasta el buzo cuando caminaba para ir a la escuela.

El hecho ocurrió en la localidad de Tolosa, en La Plata, en Buenos Aires durante las primeras horas del jueves. Mientras el nene caminaba, un delincuente interceptó al menor en plena calle. La víctima caminaba rumbo a clases cuando a mitad de cuadra, el ladrón corriendo lo cruza y lo intercepta bruscamente por la espalda, lo toma del cuello y lo reduce al piso.

De acuerdo al medio local 0221, el delincuente siguió al menor por varios metros hasta alcanzarlo. Cuando logró tirarlo, le quitó la mochila y el buzo que llevaba. El robo fue veloz: se concretó en apenas 25 segundos y la víctima no logró defenderse. Un vecino salió a correrlo pero sin éxito.

En La Plata una víctima de la sociedad le robó A UN NENE DE 12 AÑOS QUE ESTABA YENDO AL COLEGIO. Lo tiró al piso y le robó hasta el buzo. Kicillof es cómplice. No se olviden que esta manga de hijos de remil puta defienden a estos delincuentes. pic.twitter.com/YVToC0FRdO — lorem ipsum (@altashanta) May 1, 2026

Tras el hecho, el asaltante escapó rápidamente del lugar y el niño pidió ayuda en las inmediaciones de la zona, donde los vecinos lo asistieron. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad Fueron ellos quienes luego revisaron las cámaras de seguridad y vieron la agresividad del robo al menor. La grabación luego circuló en redes sociales junto a insistentes pedidos para reforzar la seguridad en la zona.

Los vecinos de esa localidad de Buenos Aires señalaron que esto es habitual. En ese sentido, señalaron que hace algunos días, en el barrio La Loma en la ciudad de La Plata se experimentó una madrugada marcada por la violencia e impotencia, cuando una vecina fue interceptada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo.

Otra secuencia del robo Según la información del portal del diario El Día, el episodio ocurrió en la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera. Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada. “Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando los instantes de gritos, forcejeos y pánico que se sucedieron en apenas segundos. La secuencia se agravó por la desesperación de la víctima, quien, tras varios segundos de forcejeo, logró escapar.

“Logré escapar corriendo luego de varios segundos de tensión”, manifestó al hacer pública su experiencia. El suceso no solo puso en riesgo su integridad física, sino que también dejó al descubierto la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad en la zona, que ahora vuelven a reclamar los vecinos.