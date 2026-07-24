Vuelve “Todas las Flores”: cuándo regresa la novela que conquistó a los mendocinos

Tras la cobertura del Mundial 2026 y los cambios en la programación, Todas las Flores vuelve a la pantalla de Canal 9 Televida. Mirá cuándo.

Los fanáticos de Todas las Flores ya tienen una fecha marcada en el calendario. Después de la pausa provocada por la cobertura del Mundial 2026 y las modificaciones en la grilla de programación, la novela brasileña volverá a emitirse por la pantalla de Canal 9 Televida desde este lunes a las 14:30.

La producción, que se convirtió en una de las ficciones más vistas por el público mendocino, retoma su emisión en una etapa clave de la historia, con los capítulos finales cargados de tensión, traiciones y nuevos desafíos para sus protagonistas.

Cuándo vuelve “Todas las Flores” a Canal 9 Televida

La esperada vuelta de Todas las Flores será este lunes a las 14:30, recuperando el horario habitual de las tardes.

Maira intentará escapar de la cárcel

Uno de los momentos más esperados será el nuevo desafío que enfrentará Maira, la protagonista de la historia. Luego de ser traicionada por Zoe, su propia madre, la joven terminó en prisión acusada injustamente. Sin embargo, lejos de resignarse, comenzará a elaborar un plan para recuperar su libertad.

La estrategia tendrá un elemento fundamental: los guardias de la cárcel continúan creyendo que Maíra no puede ver. Aunque la protagonista recuperó parcialmente la vista tras una intervención médica, esa información sigue siendo desconocida dentro del penal.

Aprovechando esa ventaja, intentará diseñar una maniobra que le permita escapar y volver junto a Rafael, el gran amor de su vida.