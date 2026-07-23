Clásico Santo Patrono Santiago Copa Canal 9 Televida: a qué hora comienza y cuánto sale la entrada

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas este sábado para una nueva edición del Clásico Santo Patrono Santiago Copa Canal 9 Televida con carreras, propuestas gastronómicas y actividades para disfrutar en familia.

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas este sábado para una nueva edición del Clásico Santo Patrono Santiago, una jornada que combinará carreras de caballos, propuestas gastronómicas y actividades para disfrutar en familia.

La presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Ida López, comentó acerca de la organización del evento. “El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas a las 8 de la mañana, empezando con la primera carrera a las 10 y terminando con esta gran Copa Patrono Santiago a las 17:15”, explicó.

La funcionaria destacó que, al igual que ocurre con otros eventos importantes que se realizan en el predio, se espera una gran cantidad de visitantes.

Además de las carreras, quienes se acerquen al Hipódromo podrán disfrutar de diferentes actividades y propuestas gastronómicas. Habrá stands, food trucks y espacios vinculados con la producción local.

La jornada también contará con la presencia de organismos municipales. Según explicó, habrá un camión de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y un espacio sanitario donde se realizarán vacunaciones.

A esto se sumará el stand de responsabilidad social del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. “También vamos a tener nuestro stand de responsabilidad social, concientizando sobre la problemática del juego, sobre todo en adolescentes y niños”, remarcó.

Uno de los principales atractivos de la jornada será el valor accesible de las entradas que tendrán un costo de $2.000, mientras que los menores de 12 años y los jubilados podrán ingresar gratis.

Desde la organización recordaron, además, que las apuestas están habilitadas únicamente para mayores de 18 años. La misma restricción se aplica a las plataformas de juego online.“Aprovechamos la oportunidad para concientizar sobre esto: tanto en el Hipódromo como en las plataformas online, solo pueden participar los mayores de 18 años”, explicó.

Sin embargo, López remarcó que el Hipódromo ofrece una propuesta que va más allá de las apuestas y que permite acercarse al mundo del turf. Por eso, destacó que el predio suele recibir a familias con niños, quienes pueden disfrutar de las carreras y de las distintas actividades que se organizan durante la jornada.

Otro de los puntos importantes para quienes concurran será el estacionamiento. Como ocurre habitualmente durante los grandes eventos del Hipódromo de Mendoza, el espacio será cedido a una organización sin fines de lucro.

“Como cada uno de los eventos del Hipódromo de Mendoza, el estacionamiento se cede a alguna fundación o asociación sin fines de lucro. En este caso, se va a ceder a Fundavita“, explicó López.

Finalmente, López invitó a mendocinos y turistas a participar de una jornada que, según remarcó, tendrá una propuesta diferente a la de un día habitual de carreras.

“Además del turf, es todo un día para disfrutar en familia“, concluyó.