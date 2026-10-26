Ruta 7: al menos 14 autos rompieron sus cubiertas por los pozos ¿cuál es el tramo más afectado?

Las lluvias agravaron el estado de la calzada en uno de los principales corredores hacia Chile. Al menos 14 vehículos sufrieron daños en sus neumáticos y varios conductores quedaron varados en la banquina.

Las lluvias y el deterioro de la Ruta Nacional 7 complicaron la circulación durante el fin de semana y dejaron a numerosos automovilistas con sus vehículos dañados. Al menos 14 autos rompieron cubiertas al pasar por los pozos, o cráteres, en un tramo del corredor que conecta Mendoza con Chile. Sin embargo, los reclamos no se limitan a estos últimos días, varios mendocinos ya habían advertido por el estado de la calzada.

Mientras se multiplican los reclamos por las condiciones de la ruta, la empresa que tiene a su cargo la concesión comenzó a ejecutar tareas de reparación. Desde la firma solicitaron a los conductores respetar los desvíos y reducir la velocidad en los sectores donde hay operarios y maquinaria trabajando.

La lluvia agravó los pozos y dejó vehículos varados en la Ruta 7: ¿cuál es la zona más afectada?

Las precipitaciones de los últimos días profundizaron el deterioro de la calzada y favorecieron la aparición de nuevos baches. Según los reportes difundidos, al menos 14 vehículos sufrieron roturas en sus neumáticos durante el sábado, aunque la cifra podría aumentar a medida que se registren nuevos reclamos ante las compañías de seguros.

En algunos casos, los daños obligaron a los conductores a detenerse sobre la banquina. Uno de los vehículos afectados habría sufrido la rotura de dos cubiertas.

Los mayores inconvenientes se registraron entre calle Cochabamba y la Destilería de Luján de Cuyo, donde el agua y el estado del pavimento dificultaron la identificación de los baches.

La concesionaria comenzó los trabajos de bacheo entre Cochabamba y la Destilería

En medio de los reclamos, la empresa Caminos del Aconcagua, a cargo de la concesión del corredor, inició tareas para reparar los sectores más dañados de la Ruta 7.

Durante un relevamiento realizado a la altura de calle Cochabamba, representantes de la firma indicaron que los trabajos se concentran, en una primera etapa, en el tramo que va desde ese punto hasta la Destilería de Luján de Cuyo.

El ingeniero Martín Guerrasio, explicó que los equipos comenzaron a trabajar en el sector unos diez días antes del relevamiento y que las condiciones meteorológicas complicaron el avance de las tareas durante la semana anterior.

Según detalló, ya se habían reparado varios pozos, aunque la humedad y el tránsito intenso favorecen la aparición de nuevos daños en la calzada.

La empresa informó que trabaja con dos equipos de bacheo en simultáneo, además de camiones y maquinaria destinada al fresado, la colocación de mezcla asfáltica y la compactación del pavimento.

El procedimiento consiste en preparar y recuadrar el sector afectado, aplicar una liga, colocar la mezcla asfáltica en caliente y compactarla con un rodillo vibratorio.

Mientras continúan las reparaciones, la concesionaria mantiene desvíos para ordenar la circulación y permitir que los operarios trabajen con mayor seguridad. La empresa pidió a los automovilistas y transportistas respetar la señalización, disminuir la velocidad y prestar atención a los conos que delimitan los sectores donde se desarrollan las tareas.

Reclaman arreglos antes de cobrar el peaje en la Ruta 7

El malestar por el estado de la ruta también llegó hasta el peaje de Las Cuevas, donde un camionero chileno se negó a pagar y terminó rompiendo la barrera de la cabina. El episodio quedó registrado en un video y se convirtió en una muestra del enojo de algunos transportistas por las condiciones de circulación.

El hombre cuestionó que se cobrara por transitar un tramo que, según manifestó, presenta importantes deficiencias. Su reacción abrió nuevamente la discusión sobre el estado de la infraestructura y los servicios que deben acompañar el cobro del peaje.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), su secretario, Ricardo Squartini, sostuvo que la entidad no se opone al cobro, pero reclamó que primero se garantice una ruta en condiciones adecuadas.

“Creo que no debe ser lo que corresponde, pero llega un límite de que en las condiciones que está la ruta y que me quieran cobrar sin una contraprestación”, expresó al referirse al episodio.

Squartini también señaló que el deterioro genera costos elevados para las empresas de transporte y advirtió sobre las consecuencias que puede tener para la actividad de quienes trabajan en el corredor hacia Chile.