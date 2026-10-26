El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para toda Mendoza: ¿a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes en Mendoza. Se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento, con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 26 de octubre en toda la provincia de Mendoza. Según el pronóstico, las tormentas llegarían durante la noche, con posibilidad de lluvias intensas, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera localizada.

¿A qué hora llegarían las tormentas a Mendoza?

Según el pronóstico del SMN, las tormentas podrían desarrollarse durante la noche de este lunes, a alrededor de las 21. El fenómeno podría afectar a distintos sectores de la provincia, con precipitaciones abundantes y posibles ráfagas de viento.

Las lluvias se extenderían hasta la madrugada del martes.

¿Qué se espera para Mendoza?

La alerta amarilla advierte sobre la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, granizo ocasional y ráfagas.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones durante las tormentas.

Cómo estará el tiempo durante la semana en Mendoza

El miércoles 28 de octubre llegará con mejores condiciones meteorológicas. Se espera una jornada algo nublada, con vientos leves del noreste y temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 27°C. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso.

El jueves 29 continuará el ascenso térmico, con una máxima de 28°C y una mínima de 13°C. Será un día con poca nubosidad y vientos leves del noreste, aunque se esperan precipitaciones en la cordillera a partir de la tarde.

El calor se hará sentir con mayor intensidad el viernes 30 de octubre. El pronóstico anticipa una máxima de 31°C y una mínima de 13°C, con nubosidad variable y vientos moderados del sudeste. Hacia la noche podrían desarrollarse tormentas, mientras que en la cordillera también se esperan precipitaciones.

El tiempo de esta semana

Contingencias Climáticas adelantó como estará esta semana:

Lunes 26-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Tormentas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Martes 27-10-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas en la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

Miércoles 28-10-2026 Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 27°C | Mínima: 11°C

Jueves 29-10-2026 Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera a partir de la tarde. Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Viernes 30-10-2026 Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

Sábado 31-10-2026 Nubosidad variable con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 28°C | Mínima: 14°C